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Директор «Крыльев»: «Может настать день, когда в нашем составе появятся 11 Пиняевых»

Первый заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Роман Дьяков высказался о стратегии развития молодых игроков.

– Стратегия развития молодых игроков, которую используют «Крылья», – это долгосрочная история?

– Можно сказать, что это все происходит на уровне инстинкта самосохранения. В некотором смысле это выживание. Разве можно как-то по-другому? Всегда есть какая-то градация между клубами. Одни выращивают, другие покупают готовых. «Крылья» – не та команда, которая покупает за дорого готовых игроков.

– Подразумевает ли стратегия «Крыльев» по развитию игроков борьбу за трофеи?

– Это возможно. Может, настанет тот день, когда в составе «Крыльев» появятся 11 Пиняевых. На моей памяти подобный пример – это молодой «Спартак» девяностых годов. Эта команда ничем не предвосхищала чемпионства. Поэтому при определенных обстоятельствах – все может быть.

  • «Крылья» заняли 8-е место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Новый сезон стартует 15 июля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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