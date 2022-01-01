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«Вы что, обалдели уже совсем?». Губерниев и Ловчев устроили спор из-за Абаскаля

В эфире телеканала «Матч ТВ» ведущий Дмитрий Губерниев и экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев устроили спор.

Они обсуждали критику в адрес нового спартаковского тренера Гильермо Абаскаля.

«Евгений, вот вы, крикуны спартаковские, не даете возможности поработать Абаскалю. Может, он придет всерьез и надолго», – сказал Губерниев.

«Я слово какое-то сказал про Абаскаля? Он всего 14 дней до матча с «Зенитом» работал с командой. Вы что, обалдели уже совсем? Дайте человеку поработать! Мы тогда хотя бы узнаем, является ли он тренером. Дайте ему игроков!» – ответил Ловчев.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
  • В дебютном матче испанца команда была разгромлена «Зенитом» со счетом 0:4.

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Источник: «Матч ТВ»

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