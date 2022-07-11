«Это сумасшествие». Директор «Шальке» – о предложении «Локомотива» по Бюлтеру

Спортивный директор «Шальке» Рувен Шредер отреагировал на информацию, что «Локомотив» пытался купить нападающего Мариуса Бюлтера.
«Правдивость информации – 0,00000000%. Это сумасшествие. В «Шальке» даже не поступало предложений от «Локомотива» по возможному переходу Бюлтера.
Но если вдруг «Локомотив» направит предложение, то без разговоров отвечу – нет. Бюлтер останется в «Шальке», – сказал Шредер.
- Бюлтер забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 34 матчах прошлого сезона.
- Он второй бомбардир клуба по итогам сезона.
- «Шальке» вернулся в Бундеслигу.
Источник: «Чемпионат»