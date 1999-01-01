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«Это сумасшествие». Директор «Шальке» – о предложении «Локомотива» по Бюлтеру

Спортивный директор «Шальке» Рувен Шредер отреагировал на информацию, что «Локомотив» пытался купить нападающего Мариуса Бюлтера.

«Правдивость информации – 0,00000000%. Это сумасшествие. В «Шальке» даже не поступало предложений от «Локомотива» по возможному переходу Бюлтера.

Но если вдруг «Локомотив» направит предложение, то без разговоров отвечу – нет. Бюлтер останется в «Шальке», – сказал Шредер.

  • Бюлтер забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 34 матчах прошлого сезона.
  • Он второй бомбардир клуба по итогам сезона.
  • «Шальке» вернулся в Бундеслигу.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1309

    Artemka444 1 час назад

    Ой прям супер нападающий!!!

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