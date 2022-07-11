«Не заботится о людях, творивших историю». Алвес – о «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес раскритиковал каталонский клуб.

«Мне не грустно из-за ухода. Рад, что мне удалось вернуться в «Барсу» – я мечтал об этом пять лет. Мне не понравилось только то, как я покинул команду.

Подписав контракт, я дал понять, что хочу решать все дела открыто. Но у клуба в последние годы с этим проблемы. «Барселона» не заботится о людях, которые творили ее историю.

Как болельщик, я бы хотел, чтобы клуб вел дела иначе», – сказал Алвес.