Бразилец Фассон объяснил свой переход в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, почему он принял предложение московского клуба.
«Очень рад, что оказался в «Локомотиве». Меня прекрасно приняли в команде. Москва очень нравится, но, к сожалению, не было достаточно времени, чтобы познакомиться с городом. Из того, что я уже успел увидеть – очень красиво.
Почему выбрал «Локомотив»? Это отличная возможность для развития футбольной карьеры. РПЛ – чемпионат европейского уровня. К тому же «Локомотив» – дружелюбная команда для иностранцев, многие легионеры здесь играли здорово.
Я знаю об отстранении российских клубов, но принял осознанное решение», – сказал 21-летний бразилец.
- «Локо» купил Фассона у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт на 4 года.
- Защитник выбрал 3-й игровой номер.
Источник: «Чемпионат»