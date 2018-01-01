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Бразилец Фассон объяснил свой переход в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, почему он принял предложение московского клуба.

«Очень рад, что оказался в «Локомотиве». Меня прекрасно приняли в команде. Москва очень нравится, но, к сожалению, не было достаточно времени, чтобы познакомиться с городом. Из того, что я уже успел увидеть – очень красиво.

Почему выбрал «Локомотив»? Это отличная возможность для развития футбольной карьеры. РПЛ – чемпионат европейского уровня. К тому же «Локомотив» – дружелюбная команда для иностранцев, многие легионеры здесь играли здорово.

Я знаю об отстранении российских клубов, но принял осознанное решение», – сказал 21-летний бразилец.

  • «Локо» купил Фассона у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт на 4 года.
  • Защитник выбрал 3-й игровой номер.

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Источник: «Чемпионат»

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