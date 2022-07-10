Бразилец Фассон объяснил свой переход в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, почему он принял предложение московского клуба.

«Очень рад, что оказался в «Локомотиве». Меня прекрасно приняли в команде. Москва очень нравится, но, к сожалению, не было достаточно времени, чтобы познакомиться с городом. Из того, что я уже успел увидеть – очень красиво.

Почему выбрал «Локомотив»? Это отличная возможность для развития футбольной карьеры. РПЛ – чемпионат европейского уровня. К тому же «Локомотив» – дружелюбная команда для иностранцев, многие легионеры здесь играли здорово.

Я знаю об отстранении российских клубов, но принял осознанное решение», – сказал 21-летний бразилец.