Андрей Мостовой: «Зенит» чувствует себя сильнее всех»

Вот в этом то все и дело, что закупили медальки и ни что не меняется, говоришь три года, так это не срок, вот поедете в гейропу, так там все будет так как и было не выход и домой под крыло ПРОМКВАСА
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о самоощущении команды.
— Сейчас нет команды, которая способна навязать конкуренцию «Зениту». Ты согласен с этим?
— Не хотелось бы такое говорить. Чувствуем, что мы сильнее всех. Но расслабляться нельзя. Конкуренты есть. Например, «Динамо».
Я вообще считаю, что все зависит от стабильности. В «Зените» все очень стабильно. В других командах может по шесть-семь игроков уйти в трансферное окно. От этого появляется негатив — и результаты соответствующие. У нас такого нет. Я в команде три года, ничего нового не происходит. Просто идут точечные усиления. От этого все и получается.