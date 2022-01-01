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Андрей Мостовой: «Зенит» чувствует себя сильнее всех»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о самоощущении команды.

— Сейчас нет команды, которая способна навязать конкуренцию «Зениту». Ты согласен с этим?

— Не хотелось бы такое говорить. Чувствуем, что мы сильнее всех. Но расслабляться нельзя. Конкуренты есть. Например, «Динамо».

Я вообще считаю, что все зависит от стабильности. В «Зените» все очень стабильно. В других командах может по шесть-семь игроков уйти в трансферное окно. От этого появляется негатив — и результаты соответствующие. У нас такого нет. Я в команде три года, ничего нового не происходит. Просто идут точечные усиления. От этого все и получается.

  • Накануне «Зенит» победил «Спартак» в Суперкубке России (4:0).
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
  • Мостовой может вернуться в «Сочи».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +767

    Suvorov51 2 минуты назад

    Вот в этом то все и дело, что закупили медальки и ни что не меняется, говоришь три года, так это не срок, вот поедете в гейропу, так там все будет так как и было не выход и домой под крыло ПРОМКВАСА

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