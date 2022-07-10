Андрей Мостовой: «Зенит» чувствует себя сильнее всех»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о самоощущении команды.

— Сейчас нет команды, которая способна навязать конкуренцию «Зениту». Ты согласен с этим?

— Не хотелось бы такое говорить. Чувствуем, что мы сильнее всех. Но расслабляться нельзя. Конкуренты есть. Например, «Динамо».

Я вообще считаю, что все зависит от стабильности. В «Зените» все очень стабильно. В других командах может по шесть-семь игроков уйти в трансферное окно. От этого появляется негатив — и результаты соответствующие. У нас такого нет. Я в команде три года, ничего нового не происходит. Просто идут точечные усиления. От этого все и получается.