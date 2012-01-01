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Сергей Иванов: «Для судей РПЛ каждый матч – жизни и смерти»

Судья РПЛ Сергей Иванов рассказал, как он и его коллеги относятся к матчам.

— Про исторические матчи — это, думаю, игра «Рубина» с «Уфой». Как вы узнали о назначении на нее?

— Узнал стандартно: у нас во вторник в группу приходят назначения на игры, и мы начинаем подготовку. В частности, с билетами, по трансферу и так далее, потому что сейчас из Ростова путь неблизкий.

Готовился тоже стандартно. Понимал, что это игра из категории «жизни и смерти» для обеих команд. Но для наших судей сейчас каждая игра «жизни и смерти». Очень рад, что в прессе по итогам игры никто не вспоминал именно о моей работе в контексте ключевых ошибок.

  • 38-летний Иванов судит РПЛ с 2012 года.
  • Леонид Слуцкий называл Иванова профнепригодным.
  • У Иванова есть опыт работы в еврокубках.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16506

    paracetamol 1 час назад

    Ару выгнали с должности, поэтому все не так!

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