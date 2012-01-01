Сергей Иванов: «Для судей РПЛ каждый матч – жизни и смерти»

Ару выгнали с должности, поэтому все не так!
Судья РПЛ Сергей Иванов рассказал, как он и его коллеги относятся к матчам.
— Про исторические матчи — это, думаю, игра «Рубина» с «Уфой». Как вы узнали о назначении на нее?
— Узнал стандартно: у нас во вторник в группу приходят назначения на игры, и мы начинаем подготовку. В частности, с билетами, по трансферу и так далее, потому что сейчас из Ростова путь неблизкий.
Готовился тоже стандартно. Понимал, что это игра из категории «жизни и смерти» для обеих команд. Но для наших судей сейчас каждая игра «жизни и смерти». Очень рад, что в прессе по итогам игры никто не вспоминал именно о моей работе в контексте ключевых ошибок.
- 38-летний Иванов судит РПЛ с 2012 года.
- Леонид Слуцкий называл Иванова профнепригодным.
- У Иванова есть опыт работы в еврокубках.