Сергей Иванов: «Для судей РПЛ каждый матч – жизни и смерти»

Судья РПЛ Сергей Иванов рассказал, как он и его коллеги относятся к матчам.

— Про исторические матчи — это, думаю, игра «Рубина» с «Уфой». Как вы узнали о назначении на нее?

— Узнал стандартно: у нас во вторник в группу приходят назначения на игры, и мы начинаем подготовку. В частности, с билетами, по трансферу и так далее, потому что сейчас из Ростова путь неблизкий.

Готовился тоже стандартно. Понимал, что это игра из категории «жизни и смерти» для обеих команд. Но для наших судей сейчас каждая игра «жизни и смерти». Очень рад, что в прессе по итогам игры никто не вспоминал именно о моей работе в контексте ключевых ошибок.