«Телеспорт» предложил РПЛ улучшенные условия за права на Кубок лиги («РБ Спорт»)

Компания «Телеспорт» хочет купить коммерческие и медиаправа на Кубок РПЛ.

На этой неделе они прислали лиге новое письмо, в котором подтвердили, что до сих пор открыты к сотрудничеству.

Ранее «Телеспорт» предлагал РПЛ 2,5 миллиарда рублей в год за права на Кубок лиги. Теперь же компания улучшила условия.

«Телеспорт» делал РПЛ несколько предложений, последнее из которых датировано 21 июня и действовало до 24 числа.

В нем вещатель предлагал улучшенные условия: помимо 2,5 миллиардов компания намерена платить дополнительно 100 миллионов рублей победителю турнира, а все доходы свыше 200 миллионов – делить пополам с лигой.

При этом «Телеспорт» в случае подписания контракта обещает в течение 21 рабочего дня предоставить банковскую гарантию от одного из системно значимых банков России», – сообщил источник «РБ Спорт».