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«Телеспорт» предложил РПЛ улучшенные условия за права на Кубок лиги («РБ Спорт»)

Компания «Телеспорт» хочет купить коммерческие и медиаправа на Кубок РПЛ.

На этой неделе они прислали лиге новое письмо, в котором подтвердили, что до сих пор открыты к сотрудничеству.

Ранее «Телеспорт» предлагал РПЛ 2,5 миллиарда рублей в год за права на Кубок лиги. Теперь же компания улучшила условия.

«Телеспорт» делал РПЛ несколько предложений, последнее из которых датировано 21 июня и действовало до 24 числа.

В нем вещатель предлагал улучшенные условия: помимо 2,5 миллиардов компания намерена платить дополнительно 100 миллионов рублей победителю турнира, а все доходы свыше 200 миллионов – делить пополам с лигой.

При этом «Телеспорт» в случае подписания контракта обещает в течение 21 рабочего дня предоставить банковскую гарантию от одного из системно значимых банков России», – сообщил источник «РБ Спорт».

  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение Кубка лиги.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.
  • Всего планируется сыграть 77 матчей, 29 из которых – в плей-офф.
  • «Матч ТВ» пригрозил расторжением контракта с РПЛ, если Кубок лиги будет запущен.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 15:08
Комментарии1
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    Рейтинг: +34

    НикКин 12 минут назад

    За такой футбол еще клубы должны доплачивать чтоб их показывали

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