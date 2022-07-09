«Телеспорт» предложил РПЛ улучшенные условия за права на Кубок лиги («РБ Спорт»)

Компания «Телеспорт» хочет купить коммерческие и медиаправа на Кубок РПЛ.
На этой неделе они прислали лиге новое письмо, в котором подтвердили, что до сих пор открыты к сотрудничеству.
Ранее «Телеспорт» предлагал РПЛ 2,5 миллиарда рублей в год за права на Кубок лиги. Теперь же компания улучшила условия.
«Телеспорт» делал РПЛ несколько предложений, последнее из которых датировано 21 июня и действовало до 24 числа.
В нем вещатель предлагал улучшенные условия: помимо 2,5 миллиардов компания намерена платить дополнительно 100 миллионов рублей победителю турнира, а все доходы свыше 200 миллионов – делить пополам с лигой.
При этом «Телеспорт» в случае подписания контракта обещает в течение 21 рабочего дня предоставить банковскую гарантию от одного из системно значимых банков России», – сообщил источник «РБ Спорт».
- На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение Кубка лиги.
- Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
- Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.
- Всего планируется сыграть 77 матчей, 29 из которых – в плей-офф.
- «Матч ТВ» пригрозил расторжением контракта с РПЛ, если Кубок лиги будет запущен.