Товарищеские матчи. «Химки» и «Факел» добыли волевые победы над «Енисеем» и «Торпедо»

Завершились два товарищеских матча с участием российских команд.
«Факел» переиграл «Торпедо» со счетом 2:1, уступая до 86-й минуты.
«Химки» одержали волевую победу над «Енисеем» (4:2), проигрывая 0:2 к перерыву.
Товарищеские матчи
Факел (Воронеж) – Торпедо (Москва) – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Лебеденко, 52; 1:1 – Гонгадзе, 86; 2:1 – Ивахнов, 89.
Химки – Енисей (Красноярск) – 4:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Глушков, 22; 0:2 – Кичин, 34; 1:2 – Мирзов (с пенальти), 51; 2:2 – Магомедов, 69; 2:3 – Мирзов (с пенальти), 72; 2:4 – Галимзянов, 82.
Источник: «Бомбардир»