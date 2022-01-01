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Товарищеские матчи. «Химки» и «Факел» добыли волевые победы над «Енисеем» и «Торпедо»

Завершились два товарищеских матча с участием российских команд.

«Факел» переиграл «Торпедо» со счетом 2:1, уступая до 86-й минуты.

«Химки» одержали волевую победу над «Енисеем» (4:2), проигрывая 0:2 к перерыву.

Товарищеские матчи

Факел (Воронеж) – Торпедо (Москва) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лебеденко, 52; 1:1 – Гонгадзе, 86; 2:1 – Ивахнов, 89.

Химки – Енисей (Красноярск) – 4:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Глушков, 22; 0:2 – Кичин, 34; 1:2 – Мирзов (с пенальти), 51; 2:2 – Магомедов, 69; 2:3 – Мирзов (с пенальти), 72; 2:4 – Галимзянов, 82.

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Источник: «Бомбардир»

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