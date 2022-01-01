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Фанаты «Зенита» не будут оформлять Fan ID, но продолжат ходить на матчи, где его не требуют

Активные болельщики «Зенита» озвучили свою позицию по поводу посещения игр после введения системы Fan ID.

«Мы, фанаты «Зенита», в лице всех оф– и ультрас-группировок считаем, что основополагающим для СБГ-движения всегда являлось и является единство. Внутри каждого коллектива и движения в целом существуют полярные мнения касаемо действия и сроков начала бойкота Fan ID.

Чтобы не допустить раскола, мы с пониманием принимаем мнение всех. Каждый вправе сам решать, посещать ему матчи до полного введения Fan ID или нет.

Общая позиция движения остаeтся неизменной: мы не будем оформлять Fan ID, но при этом мы будем посещать матчи, где оно не будет требоваться.

Мы за посещение матчей, где нет Fan ID, где поход на футбол всe ещe остается праздником!

Мы против посещения матчей, где есть Fan ID, где поход на футбол для избранных!» – говорится в заявлении «Ландскроны».

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: телеграм-канал «Ландскроны»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +11112

    Алексей З 2 часа назад

    Не претендую на истину , но мне кажется почти всё фан движение Зенита , находится под опёкой Газпрома( Миллера).
    Думаю это сказывается и на посещаемость , и на банеры которые вывешиваются. Вы чихнуть не можете без разрешения Миллера.
    Какой наХ бойкот ? Вас завтра же другие заменят. Вас с потрохами купили, как Орлова и Боярского. Сидите и не рыпайтесь, холуи !!!

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    Рейтинг: +32

    боря крымский 2 часа назад

    если все думают что таким образом как то повлияют на власть, то это ошибочно. падение популярности и посещаемости матчей непременно приведет к снижению финансирования клубов государством. неужели не понятен посыл власти в нынешнее неспокойное время ? власть не моргнув сократит финансирование, тем более сегодня есть куда эти деньги применить. глупые болелы.

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    Рейтинг: +11112

    Алексей З > боря крымский 2 часа назад

    Засланный козачёк. Ху...рыга , тебя кто уполномочил , БОря?

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