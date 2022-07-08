Фанаты «Зенита» не будут оформлять Fan ID, но продолжат ходить на матчи, где его не требуют

Активные болельщики «Зенита» озвучили свою позицию по поводу посещения игр после введения системы Fan ID.

«Мы, фанаты «Зенита», в лице всех оф– и ультрас-группировок считаем, что основополагающим для СБГ-движения всегда являлось и является единство. Внутри каждого коллектива и движения в целом существуют полярные мнения касаемо действия и сроков начала бойкота Fan ID.

Чтобы не допустить раскола, мы с пониманием принимаем мнение всех. Каждый вправе сам решать, посещать ему матчи до полного введения Fan ID или нет.

Общая позиция движения остаeтся неизменной: мы не будем оформлять Fan ID, но при этом мы будем посещать матчи, где оно не будет требоваться.

Мы за посещение матчей, где нет Fan ID, где поход на футбол всe ещe остается праздником!

Мы против посещения матчей, где есть Fan ID, где поход на футбол для избранных!» – говорится в заявлении «Ландскроны».