Дибала не может найти новый клуб. «Интер» прекратил переговоры с ним

Будущее экс-форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы остается неопределенным.

28-летний футболист не может найти новый клуб, из-за чего ему, вероятно, придется снизить требования по зарплате.

«Милан», «Наполи» и «Рома» уже давно отказались от кандидатуры аргентинца, официальные переговоры с ним вел только «Интер».

Однако интерес миланского клуба к Дибале упал после подписания Ромелу Лукаку и Генриха Мхитаряна.

Представители нападающего теперь пытаются трудоустроить его в АПЛ.