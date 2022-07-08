Дибала не может найти новый клуб. «Интер» прекратил переговоры с ним

Будущее экс-форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы остается неопределенным.
28-летний футболист не может найти новый клуб, из-за чего ему, вероятно, придется снизить требования по зарплате.
«Милан», «Наполи» и «Рома» уже давно отказались от кандидатуры аргентинца, официальные переговоры с ним вел только «Интер».
Однако интерес миланского клуба к Дибале упал после подписания Ромелу Лукаку и Генриха Мхитаряна.
Представители нападающего теперь пытаются трудоустроить его в АПЛ.
- Рыночная стоимость Дибалы – 35 миллионов евро.
- За 7 сезонов в «Ювентусе» он провел 293 матча, забил 115 голов и сделал 45 ассистов.
Источник: Corriere della Sera