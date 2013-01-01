Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по ногам
Тест: угадай футболиста по ногам
2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
3 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?

Дибала не может найти новый клуб. «Интер» прекратил переговоры с ним

Будущее экс-форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы остается неопределенным.

28-летний футболист не может найти новый клуб, из-за чего ему, вероятно, придется снизить требования по зарплате.

«Милан», «Наполи» и «Рома» уже давно отказались от кандидатуры аргентинца, официальные переговоры с ним вел только «Интер».

Однако интерес миланского клуба к Дибале упал после подписания Ромелу Лукаку и Генриха Мхитаряна.

Представители нападающего теперь пытаются трудоустроить его в АПЛ.

  • Рыночная стоимость Дибалы – 35 миллионов евро.
  • За 7 сезонов в «Ювентусе» он провел 293 матча, забил 115 голов и сделал 45 ассистов.

Новости по теме
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Дибалой 2
Топ-5 самых дорогих свободных агентов. На первом месте – Погба 4
Пять клубов сделали запросы по Дибале 2
Источник: Corriere della Sera

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:33
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +11918

    DeStar 14 минут назад

    такая звезда которая никому не нужна, а пиарили его чуть ли не как месси.
    По итогу пойдет играть в севилью или в псж до кучи или в арсенал
    и это еще не плохие варианты
    Хотя по факту игрок хороший, если зп снизит то найдет себе нормальный клуб

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11