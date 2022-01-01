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«Зачем прятаться за болельщиков?» «Спартак» – о пародии фанатов «Зенита» на Зарему

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ролике фанатов «Зенита» про Зарему Салихову.

«Пародия на Зарему от фанатов «Зенита»? Я посмотрел этот ролик, сделано качественно, видно, что дорогой продакшн. Удивился, откуда у Ландскроны такие средства, но, видимо, так было решено сделать. Не понимаю, какой смысл прятаться за болельщиков? Сделали бы напрямую.

Мы, например, когда делали свой ролик «Проклятый старый дом», мы говорили вообще о всей системе, там было много жертв, а не один человек. Мы не прятались, выложили это на своих ресурсах. Если ты дерзишь, делай напрямую! Зачем какие-то прокладки?

Сделано качественно. Остальное — дело вкуса, кому-то понравилось, кому-то нет. На мой взгляд, теплый квновский юмор. Многим зашло...

Реакция Заремы Равильевны? Ей сейчас не до того, но, наверное, она видела ролик», — сказал Зеленов.

  • «Зенит» и «Спартак» сыграют в Суперкубке на «Газпром Арене» 9 июля.
  • Московский клуб хотел бойкотировать встречу из-за ее места проведения.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +10316

    "supermax" 21 минуту назад

    А могли быть умнее... Но нет))

    0
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    Рейтинг: +3748

    Беспонтий 48 минут назад

    "Зачем какие-то прокладки?"
    "Реакция Заремы Равильевны? Ей сейчас не до того.."

    парам парам пам

    ералаш в голове у зеленова

    2
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    Рейтинг: +7736

    vladik12 > 34 минуты назад

    "баба сверху".
    Ну это не всегда плохо.

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    Рейтинг: +3748

    Беспонтий > vladik12 12 минут назад

    ну иногда то
    да
    хотя и телевизор посмотреть нельзя
    и покурить украдкой
    и почесаться
    и сомлеть
    уснуть
    проснуться и пойти походкой шаткой
    на кухню..
    и затосковать
    очнувшись тут же заявив

    ---
    пошла ты на х.. б..дь

    1
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    Рейтинг: +8532

    R_a_i_n 57 минут назад

    Вся суть бомжовская. Увы, какие есть.

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    Рейтинг: +11097

    Алексей З 1 час назад

    Не пройму чья это установка , постоянные нападки на Зарему ?
    Миллер "отстёгивает" на всякую х..ню , деньги Газпрома деть некуда ?

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