Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зачем прятаться за болельщиков?» «Спартак» – о пародии фанатов «Зенита» на Зарему

«Зачем прятаться за болельщиков?» «Спартак» – о пародии фанатов «Зенита» на Зарему

8 июля 2022, 13:10
21

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ролике фанатов «Зенита» про Зарему Салихову.

«Пародия на Зарему от фанатов «Зенита»? Я посмотрел этот ролик, сделано качественно, видно, что дорогой продакшн. Удивился, откуда у Ландскроны такие средства, но, видимо, так было решено сделать. Не понимаю, какой смысл прятаться за болельщиков? Сделали бы напрямую.

Мы, например, когда делали свой ролик «Проклятый старый дом», мы говорили вообще о всей системе, там было много жертв, а не один человек. Мы не прятались, выложили это на своих ресурсах. Если ты дерзишь, делай напрямую! Зачем какие-то прокладки?

Сделано качественно. Остальное — дело вкуса, кому-то понравилось, кому-то нет. На мой взгляд, теплый квновский юмор. Многим зашло...

Реакция Заремы Равильевны? Ей сейчас не до того, но, наверное, она видела ролик», — сказал Зеленов.

  • «Зенит» и «Спартак» сыграют в Суперкубке на «Газпром Арене» 9 июля.
  • Московский клуб хотел бойкотировать встречу из-за ее места проведения.

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Салихова Зарема
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1657276544
Вся суть бомжовская. Увы, какие есть.
Ответить
Беспонтий
1657277103
"Зачем какие-то прокладки?" "Реакция Заремы Равильевны? Ей сейчас не до того.." парам парам пам ералаш в голове у зеленова
Ответить
Snek
1657281993
Где там дорогой продакшен? Два слабых актёра в одной комнате в паре ракурсов читают монотонно свои речи. Лишь бы что-то сказать...
Ответить
serppion
1657282693
Даже не знаю, кто умнее: бомжи или поросята. Льют дерьмо друг на друга. Должно быть им стыдно.
Ответить
Mariner
1657285066
Ну Зеленов явно лучше всех про прокладки знает - по ходу он их Зареме меняет ))) Ну а так - всё как обычно. У Спартака опять загАвАр против них )))
Ответить
talgatnurzhanov2006
1657285326
Херня какая-то.
Ответить
ААМ
1657287809
Начались станания по любому поводу
Ответить
илья 009
1657289836
Дерьмо какое-то сняли...Все адекватные болельщики видят, что зеньку за уши тянут...когда они сами не могут...Игра в европе показала уровень Зенита... дно...а король то голый!
Ответить
житель СПб
1657298833
Посмотрел ролик. Отлично снято и очень корректно. Никакой грубости и пошлости. Групповая терапия! Вот это - круто.
Ответить
Fialet
1657305763
Херасе, мой коммент удалили, хотя там не было ничего криминального. А в профиле он остался. Модераторы, плохо работаете.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
2
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
4
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
4
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
Вчера, 15:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+