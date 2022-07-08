«Зачем прятаться за болельщиков?» «Спартак» – о пародии фанатов «Зенита» на Зарему

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ролике фанатов «Зенита» про Зарему Салихову.

«Пародия на Зарему от фанатов «Зенита»? Я посмотрел этот ролик, сделано качественно, видно, что дорогой продакшн. Удивился, откуда у Ландскроны такие средства, но, видимо, так было решено сделать. Не понимаю, какой смысл прятаться за болельщиков? Сделали бы напрямую.

Мы, например, когда делали свой ролик «Проклятый старый дом», мы говорили вообще о всей системе, там было много жертв, а не один человек. Мы не прятались, выложили это на своих ресурсах. Если ты дерзишь, делай напрямую! Зачем какие-то прокладки?

Сделано качественно. Остальное — дело вкуса, кому-то понравилось, кому-то нет. На мой взгляд, теплый квновский юмор. Многим зашло...

Реакция Заремы Равильевны? Ей сейчас не до того, но, наверное, она видела ролик», — сказал Зеленов.