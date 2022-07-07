Тренер «Сочи» Гаранин прокомментировал поражение от ЦСКА

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин подвел итоги заключительного матча Кубка PARI Премьер против ЦСКА (1:2).

«Двоякие чувства от матча. В первом тайме не вошли в игру. Во втором мы увидели тех ребят, которые понимают, что мы хотим, что они хотят от самих себя.

То, что мы участвовали в турнире – это классно, здорово. Если бы турнира не было, то мы спланировали бы всe по-другому. Здорово, что мы играли одним составом.

Когда есть болельщики, которые любят футбол, это здорово. Для нас самих вопрос, как будет складываться наша игра дальше. Мы выполнили работу, которую хотели.

Не могу сказать, что что-то кардинально изменили. Фрагменты хорошие, но они были и раньше. Мы хотим глубже копнуть в структуре, моментах. Время есть, будем стараться», – сказал Гаранин.