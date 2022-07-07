Кубок PARI Премьер. ЦСКА обыграл «Сочи», впервые победив при Федотове

ЦСКА добыл победу над «Сочи» со счетом 2:1 в заключительном матче Кубка PARI Премьер.
Московская команда выиграла благодаря голам Игоря Дивеева и Федора Чалова.
У вице-чемпиона РПЛ единственный мяч забил Артем Макарчук.
ЦСКА впервые победил после назначения Владимира Федотова на пост главного тренера. До этого было три поражения в трех матчах при разнице голов 0:7.
Кубок PARI Премьер. 1-й тур
Сочи – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Дивеев, 4; 0:2 – Чалов, 6; 1:2 – Макарчук, 60.
Источник: «Бомбардир»