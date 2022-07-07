Кубок PARI Премьер. ЦСКА обыграл «Сочи», впервые победив при Федотове

ЦСКА добыл победу над «Сочи» со счетом 2:1 в заключительном матче Кубка PARI Премьер.

Московская команда выиграла благодаря голам Игоря Дивеева и Федора Чалова.

У вице-чемпиона РПЛ единственный мяч забил Артем Макарчук.

ЦСКА впервые победил после назначения Владимира Федотова на пост главного тренера. До этого было три поражения в трех матчах при разнице голов 0:7.

Кубок PARI Премьер. 1-й тур

Сочи – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Дивеев, 4; 0:2 – Чалов, 6; 1:2 – Макарчук, 60.

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