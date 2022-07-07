Федотов высказался о дебютной победе на посту тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарии после выигранного матча Кубка PARI Премьер против «Сочи» (2:1).
«Матч всем доставил огромное удовольствие. Была обоюдоострая игра, забили со стандарта, видели, что соперник играет высоко, этим воспользовались, убежали, и Федя забил.
У нас были моменты, когда мы могли увеличить счeт. Этим и славен футбол, когда игра до конца держит в напряжении.
Есть моменты, которые надо подправить, особенно позицию опорных полузащитников, там мы позволяли сопернику убегать в быструю атаку.
В результате мы пропустили единственный гол», – сказал Федотов.
- Для тренера это дебютная победа после назначения в ЦСКА.
- До этого было 3 поражения в 3 матчах при разнице голов 0:7.
Источник: «Чемпионат»