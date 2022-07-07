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Федотов высказался о дебютной победе на посту тренера ЦСКА

7 июля 2022, 22:50
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарии после выигранного матча Кубка PARI Премьер против «Сочи» (2:1).

«Матч всем доставил огромное удовольствие. Была обоюдоострая игра, забили со стандарта, видели, что соперник играет высоко, этим воспользовались, убежали, и Федя забил.

У нас были моменты, когда мы могли увеличить счeт. Этим и славен футбол, когда игра до конца держит в напряжении.

Есть моменты, которые надо подправить, особенно позицию опорных полузащитников, там мы позволяли сопернику убегать в быструю атаку.

В результате мы пропустили единственный гол», – сказал Федотов.

  • Для тренера это дебютная победа после назначения в ЦСКА.
  • До этого было 3 поражения в 3 матчах при разнице голов 0:7.

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Источник: «Чемпионат»
Кубок PARI Премьер Сочи ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (1)
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vladimir-7
1657257253
Во втором тайме команда сбавила темп, отдала инициативу сопернику и могла, сыграть вничью или даже, проиграть. В этой ситуации не понятно, что повлияло на игру, замена игроков, проверка линии защиты в напряженной обстановке при обороне или ещё, какая-то, задумка тренера.
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