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Колосков: «Надо забыть о крымских клубах. Их выступление в чемпионате России исключено»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание и.о. главы РПЛ Александра Алаева о невозможности включения клубов из Крыма в состав российского футбола.

«Пока надо забыть о крымских командах. Ясно, что как только мы примем такое решение, нас тут же исключат из УЕФА и ФИФА. Надо знать устав. Алаев здесь прав.

На сегодняшний день крымские клубы формально относятся к Федерации футбола Украины, и по правилам ФИФА она должна дать добро, чтобы крымские клубы играли в чемпионате России. Это длительный процесс.

РФС очень много помогает крымским клубам, но пока что выступление в чемпионате России исключено», – сказал Колосков

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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