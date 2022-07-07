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«Абсолютно не необходимая мера». Жена Карпина – о Fan ID

7 июля 2022, 11:19
9

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, рассказала о своем отношении к системе Fan ID.

«Такая наболевшая на сегодняшний день тема. Я не особо хочу комментировать и давать какую-то оценку по понятным причинам. Но я хочу сказать, что это очень усложняет жизнь болельщикам.

И я могу сказать с позиции нашей семьи. У меня родители живут в Эстонии, и мой папа очень преданный болельщик, он больше 40 лет смотрит РПЛ, ходит на матчи. И я понимаю, что теперь когда он приедет, я не смогу свободно отвести его на матч.

Причем это бывало и в Москве, в Санкт-Петербурге, и в Ростове. И если приедут мои друзья, то они, как я понимаю, не смогут спокойно сходить на футбол.

Это все очень сложно. Я сама пыталась что-то оформить, но у меня ничего не получилось – я так понимаю, как и у всех.

Я считаю, что это абсолютно не необходимая мера. Я не слышала никогда о вопиющих случаях на стадионах.

Но, к сожалению, у нас вот так вот – всe должно быть под контролем, и все», – сказал Карпина в эфире в своих соцсетях.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (9)
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jek718875
1657182688
Дарью Карпину в президенты ФК РОСТОВ
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Боцман59rus
1657183253
_ язык сломать можно такими речевыми оборотами.Что Валера без "епта" два слова связать не может, что эта красавица мысли выражает - уши вянут, элита епта>)))
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Fusballer
1657183519
Больше 40 лет смотрит РПЛ - это сильно)))
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lipatov32
1657184083
У нас уже жены авторитеты, когда интервью у детей брать будут! Хана отечественному футболу. Ему итак жопа была, а теперь про него забыть можно!!!!
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