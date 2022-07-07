«Абсолютно не необходимая мера». Жена Карпина – о Fan ID

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, рассказала о своем отношении к системе Fan ID.

«Такая наболевшая на сегодняшний день тема. Я не особо хочу комментировать и давать какую-то оценку по понятным причинам. Но я хочу сказать, что это очень усложняет жизнь болельщикам.

И я могу сказать с позиции нашей семьи. У меня родители живут в Эстонии, и мой папа очень преданный болельщик, он больше 40 лет смотрит РПЛ, ходит на матчи. И я понимаю, что теперь когда он приедет, я не смогу свободно отвести его на матч.

Причем это бывало и в Москве, в Санкт-Петербурге, и в Ростове. И если приедут мои друзья, то они, как я понимаю, не смогут спокойно сходить на футбол.

Это все очень сложно. Я сама пыталась что-то оформить, но у меня ничего не получилось – я так понимаю, как и у всех.

Я считаю, что это абсолютно не необходимая мера. Я не слышала никогда о вопиющих случаях на стадионах.

Но, к сожалению, у нас вот так вот – всe должно быть под контролем, и все», – сказал Карпина в эфире в своих соцсетях.