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Агент Языджи отреагировал на информацию об интересе двух клубов АПЛ, упомянув ЦСКА

Адам Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, подтвердил, что на игрока претендуют два клуба из Англии.

Сообщалось, что заполучить турка хотят «Фулхэм» и «Ноттингем Форест», которые вышли в АПЛ по итогам прошлого сезона.

«Да, «Фулхэм» и «Ноттингем Форест» интересуются Юсуфом. Сейчас клубы ведут переговоры.

Но хочу еще раз сказать, что ЦСКА будет занимать особое место в наших сердцах», – сказал агент.

  • С января по май Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды.
  • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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