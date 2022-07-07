Два клуба АПЛ претендуют на Языджи

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

25-летний футболист интересен «Фулхэму» и «Ноттингем Форест», которые вышли в АПЛ по итогам прошлого сезона.

«Лилль» не рассчитывает на турка, но хочет заработать на нем 13,5 миллиона евро.

За ситуацией с будущим хавбека также следят четыре немецких клуба.