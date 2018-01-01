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Два клуба АПЛ претендуют на Языджи

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

25-летний футболист интересен «Фулхэму» и «Ноттингем Форест», которые вышли в АПЛ по итогам прошлого сезона.

«Лилль» не рассчитывает на турка, но хочет заработать на нем 13,5 миллиона евро.

За ситуацией с будущим хавбека также следят четыре немецких клуба.

  • С января по май Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды.
  • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.

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Источник: Sabah

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11033

    Алексей З 10 минут назад

    И АПЛ за ним носятся и немцы отслеживают , а он красавчик в РПЛ хочет остаться. Надо ему гражданство наше дать, так он нас любит.

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