Оздоев назвал зарплату, за которую готов играть в «Реале»

Полузащитник Магомед Оздоев не отказался бы от трансфера в «Реал».

– В недавнем интервью ты говорил, что не поехал бы играть в Европу за 500 тысяч евро в год. Почему?

– В «Реал» (Мадрид) я бы и за двести тысяч поехал.

– Многие уверены, что российские футболисты не уезжают в Европы из-за более комфортных зарплат на родине.

– Это не так. Не едут, потому что нет спроса. Во многих европейских лигах есть лимит – в основном составе могут играть только три человека из стран не из Евросоюза. Из них один, условно, аргентинец, второй – бразилец, а третий – из сборной Сенегала. В Европе – другой рынок. Российские футболисты хотят играть в Европе, но там почти не смотрят в нашу сторону, в целом скептически относятся. И так стало не в этом году, а уже давно.