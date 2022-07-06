Лапорта прокомментировал возможный переход Роналду в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, обсуждал ли переход форварда «МЮ» Криштиану Роналду на встрече с его агентом Жорже Мендешом.

«Это правда, что я ужинал с Мендешем. Не буду ничего исключать, это не в наших интересах.

Не скажу, о чем мы с ним говорили. Мне всегда интересно поговорить с Мендешем, он рассказывает о ситуации на трансферном рынке», – сказал Лапорта.