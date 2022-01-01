Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

Лапорта прокомментировал возможный переход Роналду в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, обсуждал ли переход форварда «МЮ» Криштиану Роналду на встрече с его агентом Жорже Мендешом.

«Это правда, что я ужинал с Мендешем. Не буду ничего исключать, это не в наших интересах.

Не скажу, о чем мы с ним говорили. Мне всегда интересно поговорить с Мендешем, он рассказывает о ситуации на трансферном рынке», – сказал Лапорта.

  • Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

Новости по теме
Магуайр лайкнул пост о желании Роналду уйти из «МЮ» из-за снижения зарплаты 2
Роналду не тренируется с «МЮ» третий день подряд. В клубе не знают, поедет ли он в предсезонное турне 6
Маттеус: «Роналду в «Баварии» – это сексуально!» 2
Источник: AS

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:36
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +2304

    andrej-lucevich 4 минуты назад

    в Барсу он никогда не перейдет

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7204

    серега кашин 49 минут назад

    ну и зачем тогда это говно разводить

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +158

    NET VOINE > серега кашин 28 минут назад

    А чо не так ? Поужинал с с Мендешем.Тот рассккзал ему о ситуации на трансферном рынке....Все хорошо.

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11