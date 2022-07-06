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Лапорта прокомментировал возможный переход Роналду в «Барселону»

6 июля 2022, 19:36
3

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, обсуждал ли переход форварда «МЮ» Криштиану Роналду на встрече с его агентом Жорже Мендешом.

«Это правда, что я ужинал с Мендешем. Не буду ничего исключать, это не в наших интересах.

Не скажу, о чем мы с ним говорили. Мне всегда интересно поговорить с Мендешем, он рассказывает о ситуации на трансферном рынке», – сказал Лапорта.

  • Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

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Источник: AS
Испания. Примера Барселона Роналду Криштиану Мендеш Жорже
Комментарии (3)
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серега кашин
1657125595
ну и зачем тогда это говно разводить
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andrej-lucevich
1657128299
в Барсу он никогда не перейдет
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Lipatoff
1657352392
Не обращайте внимания, СМИ по разному интерпретируют контекст, каждое трансферное окно столько взброса, есть только единицы, которые дают нормальную инфу
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