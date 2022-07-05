Роналду может перейти в «Барсу». Его агент встретился с Лапортой в понедельник

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Барселону».
По информации AS, вчера, 4 июля, агент футболиста Жорже Мендеш встречался с президентом «Барсы» Жоаном Лапорты. Они обсуждали возможность перехода в «Барсу» клиентов Мендеша – Бернарду Силвы, Рубена Невеша, Рафаэля Леау и Роналду.
- Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
Источник: AS