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Роналду может перейти в «Барсу». Его агент встретился с Лапортой в понедельник

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Барселону».

По информации AS, вчера, 4 июля, агент футболиста Жорже Мендеш встречался с президентом «Барсы» Жоаном Лапорты. Они обсуждали возможность перехода в «Барсу» клиентов Мендеша – Бернарду Силвы, Рубена Невеша, Рафаэля Леау и Роналду.

  • Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

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Источник: AS

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05.07.2022 12:12
Комментарии7
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    Рейтинг: +605

    Lipatoff 6 часов назад

    Имидж Реала будет кончен сразу, но этого не произойдёт по многим причинам

    0
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    Рейтинг: +96960

    zigbert 10 часов назад

    Трудно в это поверить но все может быть.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +557

    SpartakMoskwa 12 часов назад

    Ему болелы реала этого никогда не простят, если он перейдет туда

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1462

    sir_Alex 12 часов назад

    Смешная шутка)))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +2913

    FRZZ 13 часов назад

    Это явно утка.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +16140

    Cleaner 13 часов назад

    Кем будет Роналду в Барсе? Пятым колесом в телеге? Клоуном?

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    Рейтинг: +11

    яиссор > Cleaner 12 часов назад

    Очень интересно. А Хави идиот, да?

    1
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