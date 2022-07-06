Дивеев рассказал, в какие европейские клубы готов перейти: «Ференцварош» не устроит»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что хочет перейти в европейский клуб.

— Про тебя тоже было много новостей в контексте переезда в Европу. То «Венеция», то «Наполи»…

— Слухи. Я узнаю это как и вы — из интернета. То газета какая-нибудь сообщит, то интернет-портал. Читаю, смотрю: «Ого, мной интересуются?».

— Реальности в этом мало?

— Не знаю, может они и правда интересовались. Только я об этом не знал.

— Самому хочется?

— В Европу — конечно. Посмотреть, какое там отношение к футболу.

— Согласишься на середняка? Или если ехать, то в топ-клуб? Аршавин вот всегда говорил: если ехать, то в «Барселону».

— Не «Барселона», конечно. Но это должен быть клуб из топ-5 европейских лиг и не ниже, грубо говоря, 7-8 места. Понятно, что это условно, но вы понимаете.

— То есть, условно, «Ференцварош» не устроит?

— Нет.