Дивеев рассказал, в какие европейские клубы готов перейти: «Ференцварош» не устроит»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что хочет перейти в европейский клуб.
— Про тебя тоже было много новостей в контексте переезда в Европу. То «Венеция», то «Наполи»…
— Слухи. Я узнаю это как и вы — из интернета. То газета какая-нибудь сообщит, то интернет-портал. Читаю, смотрю: «Ого, мной интересуются?».
— Реальности в этом мало?
— Не знаю, может они и правда интересовались. Только я об этом не знал.
— Самому хочется?
— В Европу — конечно. Посмотреть, какое там отношение к футболу.
— Согласишься на середняка? Или если ехать, то в топ-клуб? Аршавин вот всегда говорил: если ехать, то в «Барселону».
— Не «Барселона», конечно. Но это должен быть клуб из топ-5 европейских лиг и не ниже, грубо говоря, 7-8 места. Понятно, что это условно, но вы понимаете.
— То есть, условно, «Ференцварош» не устроит?
— Нет.
- Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.
- В этом сезоне он провел 29 матчей, забил 5 голов.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.