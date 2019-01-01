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Дивеев рассказал, в какие европейские клубы готов перейти: «Ференцварош» не устроит»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что хочет перейти в европейский клуб.

— Про тебя тоже было много новостей в контексте переезда в Европу. То «Венеция», то «Наполи»…

— Слухи. Я узнаю это как и вы — из интернета. То газета какая-нибудь сообщит, то интернет-портал. Читаю, смотрю: «Ого, мной интересуются?».

— Реальности в этом мало?

— Не знаю, может они и правда интересовались. Только я об этом не знал.

— Самому хочется?

— В Европу — конечно. Посмотреть, какое там отношение к футболу.

— Согласишься на середняка? Или если ехать, то в топ-клуб? Аршавин вот всегда говорил: если ехать, то в «Барселону».

— Не «Барселона», конечно. Но это должен быть клуб из топ-5 европейских лиг и не ниже, грубо говоря, 7-8 места. Понятно, что это условно, но вы понимаете.

— То есть, условно, «Ференцварош» не устроит?

— Нет.

  • Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года.
  • В этом сезоне он провел 29 матчей, забил 5 голов.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +4777

    neim 33 минуты назад

    Это что, типа курица не птица, Венгрия не заграница ? )))

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    Рейтинг: +3525

    Иван Петров 1986 44 минуты назад

    Да кому ты там нужен??? Вот еще один придурок нарисовался.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +23577

    JTherry 51 минуту назад

    Дивеев все еще живет во вчерашнем дне, кому сейчас в Европе нужны российские футболисты, ну, кроме, Коки, конечно...)))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +7714

    vladik12 59 минут назад

    А грусть в том, что не вперся даже "Ференцварошу" Стаса.

    1
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    Рейтинг: +11019

    Алексей З 1 час назад

    Эти вопросы про Европу и Барселону как насмешка. Такой ширпотреб в Европе завались.

    1
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    Рейтинг: +3664

    Беспонтий 1 час назад

    яж на свете всех румяней и белее
    но не ниже пятой лиги
    всех целую
    ваш дивеев

    4
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