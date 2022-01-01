«Ушел и ушел. Он не был лидером». Колыванов – об уходе Бакаева из «Спартака»

Бакаев и Мозес. Вот два игрока, которые не дали Спартаку вылететь в ФНЛ. А теперь Спартак Бакаева ГРЯЗЬЮ ПОЛИВАЕТ. Стыдно за Спартак...(((
Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал уход из «Спартака» полузащитника Зелимхана Бакаева. Он пополнил «Зенит».
«Ну, он ушел и ушел из «Спартака». Он до этого для команды не так много сделал. Он, что, был одним из лучших игроков? Или отдал 11 пасов и забил 10 мячей? Он просто играл, чуть выделялся иногда. Но он никогда не был лидером команды, и здесь не нужно придумывать велосипед: перешел и перешел.
А то, что «Спартак» не предложил ему то, что предложил «Зенит», то, может, просто у него нет таких возможностей для этого. А так, Бакаев — профессионал, конечно же, и теперь пусть доказывает в «Зените», какой он футболист», – сказал Колыванов.
- Бакаев летом ушел в «Зенит» как свободный агент.
- Он уже забил за новую команду.
- Колыванов сейчас в футболе не работает.