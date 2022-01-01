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«Ушел и ушел. Он не был лидером». Колыванов – об уходе Бакаева из «Спартака»

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал уход из «Спартака» полузащитника Зелимхана Бакаева. Он пополнил «Зенит».

«Ну, он ушел и ушел из «Спартака». Он до этого для команды не так много сделал. Он, что, был одним из лучших игроков? Или отдал 11 пасов и забил 10 мячей? Он просто играл, чуть выделялся иногда. Но он никогда не был лидером команды, и здесь не нужно придумывать велосипед: перешел и перешел.

А то, что «Спартак» не предложил ему то, что предложил «Зенит», то, может, просто у него нет таких возможностей для этого. А так, Бакаев — профессионал, конечно же, и теперь пусть доказывает в «Зените», какой он футболист», – сказал Колыванов.

  • Бакаев летом ушел в «Зенит» как свободный агент.
  • Он уже забил за новую команду.
  • Колыванов сейчас в футболе не работает.

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Источник: Sportbox

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Комментарии6
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    Рейтинг: +16145

    Cleaner 10 минут назад

    Бакаев и Мозес. Вот два игрока, которые не дали Спартаку вылететь в ФНЛ. А теперь Спартак Бакаева ГРЯЗЬЮ ПОЛИВАЕТ. Стыдно за Спартак...(((

    0
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    Рейтинг: +16

    YouGo77 13 минут назад

    Да так про весь состав можно сказать

    0
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    Рейтинг: +748

    БеZуМныЙ 28 минут назад

    А кто у хряков лидер? Разве что Зарема. Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +114

    Аден 35 минут назад

    Все верно сказано.

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    Рейтинг: +1464

    sir_Alex 55 минут назад

    Согласен с Колывановым. Так и не стал лидером клуба.

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    Рейтинг: +16145

    Cleaner > sir_Alex 9 минут назад

    Колыванов считает, что лидер в Спартаке - это НЫРЯЮЩЕЕ ДЕЛЬФИНОМ БРЕВНО?

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