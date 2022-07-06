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  • «Ушел и ушел. Он не был лидером». Колыванов – об уходе Бакаева из «Спартака»

«Ушел и ушел. Он не был лидером». Колыванов – об уходе Бакаева из «Спартака»

6 июля 2022, 08:59
17

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал уход из «Спартака» полузащитника Зелимхана Бакаева. Он пополнил «Зенит».

«Ну, он ушел и ушел из «Спартака». Он до этого для команды не так много сделал. Он, что, был одним из лучших игроков? Или отдал 11 пасов и забил 10 мячей? Он просто играл, чуть выделялся иногда. Но он никогда не был лидером команды, и здесь не нужно придумывать велосипед: перешел и перешел.

А то, что «Спартак» не предложил ему то, что предложил «Зенит», то, может, просто у него нет таких возможностей для этого. А так, Бакаев – профессионал, конечно же, и теперь пусть доказывает в «Зените», какой он футболист», – сказал Колыванов.

  • Бакаев летом ушел в «Зенит» как свободный агент.
  • Он уже забил за новую команду.
  • Колыванов сейчас в футболе не работает.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бакаев Зелимхан Колыванов Игорь
Комментарии (17)
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sir_Alex
1657089164
Согласен с Колывановым. Так и не стал лидером клуба.
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YouGo77
1657091649
Да так про весь состав можно сказать
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САДЫЧОК
1657092970
Давно говорю Урунов , Гулиев ,Бакаев , Умяров , Джикия - всё это уровень пердива !
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derrik2000
1657093559
Столько обсуждений этого перехода, что просто смех. Хрен с ним. Покажет себя ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ в Зените, что условная "перезагрузка" пошла на пользу - хорошо. НЕ покажет - "мы же вас предупреждали"! ))))))))))))))
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alefreddy
1657093635
он прав даже Соболев если не будет дурковать гораздо полезнее в команде
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Garrincha58
1657100414
вот именно прям развели целую эпопею мало ли кто куда переходит
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BarStep
1657101173
Только есть один нюанс! Бакаев ни куда не уходил и не тем более ни куда переходил! Клуб посчитал его балластом и тупо не стал продлевать закончившийся контракт! Всё! То что его подобрал Зенит - это уже совсем другая история.. На месте Зенита мог оказаться кто угодно.. Насколько верным оказался этот подбор, - увидим, время покажет..
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zigbert
1657111399
Бакаев подавал большие надежды в Спартаке. Плохо когда из команды уходят свои воспитанники. Произошли какие то разногласия его с руководством. Но что то с трудом верится что Бакаева решили выжить из Спартака без причины. Это его путь и он выбрал его сам. А Игорь Колыванов сейчас тренирует Текстильщик(Иваново).
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