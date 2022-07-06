Игроки «Динамо» и «Рубина» подрались, Гальтье возглавил «ПСЖ», Роналду может перейти в «Барселону» и другие новости дня

ЦСКА определился со сроком контракта для Газинского.

Вендел согласен на переход во «Фламенго». «Зенит» готов отдать его в аренду с обязательным выкупом за 18 миллионов.

«Динамо» готово заплатить 6 миллионов за Рубенса из «Атлетико Минейро».

Агент Ткаченко назвал страны, в которых есть инструкция не брать игроков из России.

«Эвертон» и «Наполи» претендуют на Вендела.

Роналду может перейти в «Барсу». Его агент встретился с Лапортой в понедельник.

Гальтье – новый тренер «ПСЖ».

«Зенит» может вернуть 37-летнего Нобоа в случае ухода Вендела.

«Динамо» расторгло контракт с Н'Жи. Его покупали за 6 миллионов.

«Ты че, ублюдок, ***». Игроки «Динамо» и «Рубина» подрались в товарищеском матче.

«Скоро вернусь в задницу». Мартинс опубликовал пост перед возвращением в Россию и потом его удалил.

Чалов высмеял Дзюбу в эпизоде «Детективного агентства Мухича». Он сравнил Артема с идиотом.

Дзюба был готов перейти в ЦСКА. Он воспитанник «Спартака».