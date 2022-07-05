Чалов высмеял Дзюбу в эпизоде «Детективного агентства Мухича». Он сравнил Артема с идиотом

Опубликован эпизод сериала «Детективное агентство Мухича» с участием форварда ЦСКА Федора Чалова. В нем высмеян другой нападающий – Артем Дзюба.
– Не обращайте на него внимание, Федор. Он идиот, но в нужный момент творит чудеса, – говорит Чалову героиня актрисы Софьи Каштановой.
– Типа как Дзюба? – ответил Чалов.
– Извините, не знаю, что это такое, – сказала собеседница.
- Чалов вернулся в ЦСКА из аренды в «Базель».
- Дзюба сейчас ищет себе новый клуб после ухода из «Зенита».
- Сезон РПЛ стартует 15 июля.
Источник: Бомбардир.ру