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Чалов высмеял Дзюбу в эпизоде «Детективного агентства Мухича». Он сравнил Артема с идиотом

Опубликован эпизод сериала «Детективное агентство Мухича» с участием форварда ЦСКА Федора Чалова. В нем высмеян другой нападающий – Артем Дзюба.

– Не обращайте на него внимание, Федор. Он идиот, но в нужный момент творит чудеса, – говорит Чалову героиня актрисы Софьи Каштановой.

– Типа как Дзюба? – ответил Чалов.

– Извините, не знаю, что это такое, – сказала собеседница.

  • Чалов вернулся в ЦСКА из аренды в «Базель».
  • Дзюба сейчас ищет себе новый клуб после ухода из «Зенита».
  • Сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии8
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    Рейтинг: +465

    шахта Заполярная 15 минут назад

    Дожился гроза тамбова и сан-марино, уже чалов идиотом называет.

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    Рейтинг: +1831

    Bozigit 26 минут назад

    Возможно вместе придется играть)))

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    Рейтинг: +5235

    AtticusFinch 28 минут назад

    По моему идиот - это тот, кто высеры Чалова из тик-тока выкладывает на футбольные ресурсы...ладно бы топовые футболисты друг про друга что то написали , и то вряд ли всем было бы интересно...а здесь Чалов что-то пёрнул про Дзюбу...

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    Рейтинг: +1521

    Форвард 79 33 минуты назад

    Если честно, то Чалову хотя бы до уровня Дзюбы как до Шанхая раком, а после таких заявлений видимо вообще не досигаемо)

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    Рейтинг: +16134

    Cleaner 1 час назад

    Однако в ФУТБОЛЕ идиотом является именно Чалов.

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    Рейтинг: +496

    Salt-N-Pepa > Cleaner 53 минуты назад

    Забивать покеры тамбовам и сан-марино большого ума не надо-)))) Видели мы дрочуна в Лиге Чемпионов против больших команд и на Чемпионате Европы. Ноль без палочки. Деревянное полено...А лучшим бомбардиром РПЛ стал даже Агаларов.

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    Рейтинг: +1521

    Форвард 79 > Salt-N-Pepa 32 минуты назад

    Поккеры Санмарино? Так у Чалова и этого нет

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    Рейтинг: +3625

    Беспонтий 1 час назад

    культовый сериал админа бомбы

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