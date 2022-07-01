«Эвертон» и «Наполи» претендуют на Вендела

Ну если он сам хочет во Фламенго,
тогда какие нах Наполи и Эвертон??
Думаю парня нужно продавать латинам..
Зачем конкурентов усиливать?))
Ах да, сделка только в рублях..
Полузащитник Вендел может покинуть «Зенит».
По информации Coluna do Fla, на футболиста претендуют «Наполи» и «Эвертон». Сам бразилец хочет перейти во «Фламенго».
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
- Его контракт с клубом действует до июня 2025-го.