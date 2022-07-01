Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

«Эвертон» и «Наполи» претендуют на Вендела

Полузащитник Вендел может покинуть «Зенит».

По информации Coluna do Fla, на футболиста претендуют «Наполи» и «Эвертон». Сам бразилец хочет перейти во «Фламенго».

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • В прошлом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до июня 2025-го.

Новости по теме
В «Наполи» прокомментировали информацию об интересе к Венделу
В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Фламенго» к Венделу 1
Вендел согласен на переход во «Фламенго». «Зенит» готов отдать его в аренду с обязательным выкупом за 18 миллионов 3
Источник: Coluna do Fla

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:35
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +7140

    BarStep 20 минут назад

    Ну если он сам хочет во Фламенго,
    тогда какие нах Наполи и Эвертон??
    Думаю парня нужно продавать латинам..
    Зачем конкурентов усиливать?))

    Ах да, сделка только в рублях..

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +553

    SpartakMoskwa 51 минуту назад

    Он давно уже перерос Зенит и весь РПЛ в целом, поэтому разумно будет ему уйти в чемпионат по сильнее

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10992

    Алексей З 1 час назад

    Без учёта денег за трансфер ( разрешение на приостановку) наверно могут перебить зп в Зените. Всё реально.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11