Дзюба был готов перейти в ЦСКА. Он воспитанник «Спартака»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что форвард Артем Дзюба был согласен этим летом пополнить ЦСКА.

«Если же говорить о том, что ЦСКА при Владимире Федотове готов отказаться от прежней идеи не приглашать россиян в зрелом футбольном возрасте, то было бы интересно увидеть в столичном клубе Дзюбу.

Федотов умеет работать с возрастными игроками, Федотов умеет сделать форвардов забавными, деньги на Дзюбу найдутся – и пусть он уже анонсировал свой переход в один из зарубежных клубов философским постом, точно знаю, что нападающий был не прочь перейти в ЦСКА», – написал Казаков.