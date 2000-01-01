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Дзюба был готов перейти в ЦСКА. Он воспитанник «Спартака»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что форвард Артем Дзюба был согласен этим летом пополнить ЦСКА.

«Если же говорить о том, что ЦСКА при Владимире Федотове готов отказаться от прежней идеи не приглашать россиян в зрелом футбольном возрасте, то было бы интересно увидеть в столичном клубе Дзюбу.

Федотов умеет работать с возрастными игроками, Федотов умеет сделать форвардов забавными, деньги на Дзюбу найдутся – и пусть он уже анонсировал свой переход в один из зарубежных клубов философским постом, точно знаю, что нападающий был не прочь перейти в ЦСКА», – написал Казаков.

  • Воспитанник «Спартака» Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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Сегодня, 20:26
Комментарии5
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    Рейтинг: +465

    шахта Заполярная 20 минут назад

    Как старая шлюха и там, и там по старым тарифам ни где не нужен

    1
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    Рейтинг: +2913

    FRZZ 47 минут назад

    А в итоге перейдёт в Торпедо.

    2
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    Рейтинг: +5721

    Давид59 1 час назад

    Федотов умеет сделать форвардов забавными??? Интересно, это опечатка?

    0
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    Рейтинг: +13042

    playsh > Давид59 16 секунд назад

    Да нет,просто Илья Казаков сам забавный и чудненький.Уже давно...

    0
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    Рейтинг: +19311

    derrik2000 1 час назад

    Полено было готово перейти куда угодно, лишь бы в Москве и на хороший оклад.
    Не такой, правда, как в Зените, но ХОРОШИЙ.
    Но, как оказалось, никому за БАБЛИЩЕ не нужен.

    2
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