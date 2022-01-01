Дзюба выложил фото льва с подписью «Скоро придет и твое время, прояви терпение»

Сказано.Теперь его высер анализирую. Я ,как раз ,Львов.....
Но,что имел ввиду товарищ ДзюДроч?
Либо завуалированная лесть,либо ,что то хороняка задумал.......)))
Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал новый пост в соцсетях.
33-летний футболист выложил фото льва с подписью «Скоро придет и твое время, прояви терпение».
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.
Фото: соцсети Артема Дзюбы