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Дзюба выложил фото льва с подписью «Скоро придет и твое время, прояви терпение»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал новый пост в соцсетях.

33-летний футболист выложил фото льва с подписью «Скоро придет и твое время, прояви терпение».

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

Фото: соцсети Артема Дзюбы

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 19:51
Комментарии8
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    Рейтинг: +10769

    alex1951 17 минут назад

    Сказано.Теперь его высер анализирую. Я ,как раз ,Львов.....
    Но,что имел ввиду товарищ ДзюДроч?
    Либо завуалированная лесть,либо ,что то хороняка задумал.......)))

    0
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    Рейтинг: +246

    Мортус 36 минут назад

    В армию рукаку. К белым львам, на Новую Землю. Там в варежках займётся любимым делом.

    2
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    Рейтинг: +4412

    mopecekca 50 минут назад

    почему лев не голубой?

    2
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  • ...
    Рейтинг: +11658

    BRO_football 1 час назад

    Дзюба переходит в Галатасарай.
    Прозвище клуба - львы!
    Были слухи о переходе Дзюбы в турецкие клубы
    Дзюба выложил фотку льва
    Всё сходится! Можете выпускать эксклюзивный инсайд. Не благодарите)

    0
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    Рейтинг: +1302

    fakeid 1 час назад

    ща тарасофские рылы набегут, будут визжать)

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    Рейтинг: +8460

    R_a_i_n > fakeid 1 час назад

    ну сначала бомже-тролль прибежал по кличке herid

    3
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    Рейтинг: +4412

    mopecekca > R_a_i_n 51 минуту назад

    какой тролль, это *****

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    Рейтинг: +7057

    nik55 > fakeid 13 минут назад

    рыло в зеркале увидишь

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