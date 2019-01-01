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«Динамо» расторгло контракт с Н'Жи. Его покупали за 6 миллионов

Нападающий Клинтон Н'Жи официально покинул «Динамо».

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Мы благодарим Клинтона за проведeнные в команде годы и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении московского клуба.

  • В 2019 году «Динамо» купило Н'Жи у «Марселя» за 6 миллионов евро.
  • За 3 сезона камерунец забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 66 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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Источник: сайт «Динамо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16127

    Cleaner 14 минут назад

    За ТРИ года в Динамо цена на Н'Жи упала в ПЯТЬ РАЗ! Вот это клубное достижение!..)))

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