«Динамо» расторгло контракт с Н'Жи. Его покупали за 6 миллионов

За ТРИ года в Динамо цена на Н'Жи упала в ПЯТЬ РАЗ! Вот это клубное достижение!..)))
Нападающий Клинтон Н'Жи официально покинул «Динамо».
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
«Мы благодарим Клинтона за проведeнные в команде годы и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении московского клуба.
- В 2019 году «Динамо» купило Н'Жи у «Марселя» за 6 миллионов евро.
- За 3 сезона камерунец забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 66 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.