«Динамо» расторгло контракт с Н'Жи. Его покупали за 6 миллионов

Нападающий Клинтон Н'Жи официально покинул «Динамо».

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Мы благодарим Клинтона за проведeнные в команде годы и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении московского клуба.