Газинский отреагировал на слухи о переговорах с ЦСКА

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал новость, что он уже прошел медосмотр для ЦСКА.

– Первый раз об этом слышу. Я не проходил медосмотр.

– Вы сейчас ведете с кем-то переговоры?

– Да, ведем переговоры с клубами.

– ЦСКА не входит в этот список?

– Давайте пока без конкретики. Я первый раз от вас услышал эту информацию.

– Из ваших слов следует, что с ЦСКА переговоров не вели?

– Не вел.

– Когда определится ваше будущее?

– Я жду информации, как и вы.