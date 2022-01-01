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Газинский отреагировал на слухи о переговорах с ЦСКА

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал новость, что он уже прошел медосмотр для ЦСКА.

– Первый раз об этом слышу. Я не проходил медосмотр.

– Вы сейчас ведете с кем-то переговоры?

– Да, ведем переговоры с клубами.

– ЦСКА не входит в этот список?

– Давайте пока без конкретики. Я первый раз от вас услышал эту информацию.

– Из ваших слов следует, что с ЦСКА переговоров не вели?

– Не вел.

– Когда определится ваше будущее?

– Я жду информации, как и вы.

  • Хавбеку через 2 недели исполнится 33 года.
  • Он провел в «Краснодаре» 9 сезонов.
  • В активе Газинского 282 матча (рекорд клуба), 14 голов и 29 ассистов.

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Источник: «РБ Спорт»

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