Газинский отреагировал на слухи о переговорах с ЦСКА

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал новость, что он уже прошел медосмотр для ЦСКА.
– Первый раз об этом слышу. Я не проходил медосмотр.
– Вы сейчас ведете с кем-то переговоры?
– Да, ведем переговоры с клубами.
– ЦСКА не входит в этот список?
– Давайте пока без конкретики. Я первый раз от вас услышал эту информацию.
– Из ваших слов следует, что с ЦСКА переговоров не вели?
– Не вел.
– Когда определится ваше будущее?
– Я жду информации, как и вы.
- Хавбеку через 2 недели исполнится 33 года.
- Он провел в «Краснодаре» 9 сезонов.
- В активе Газинского 282 матча (рекорд клуба), 14 голов и 29 ассистов.
Источник: «РБ Спорт»