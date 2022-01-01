Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

«Базель» надеется вернуть Чалова из ЦСКА: «Федор отлично интегрировался»

«Базель» рассчитывает вернуть нападающего Федора Чалова из ЦСКА.

«Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова. Но очевидно, что ситуация не из простых.

Федор отлично интегрировался, клуб и команда были бы счастливы, если бы он остался в Швейцарии, но, конечно, это вопрос, который должны урегулировать между собой два клуба.

Кстати, какого-то настоящего прощания с Федором пока так и не было».

  • В составе «Базеля» Чалов забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • Контракт форварда с ЦСКА действует до 2024 года.

Новости по теме
Чалов охарактеризовал Абаскаля. Они вместе работали в «Базеле» 2
«100% не зря. Всем советую попробовать силы в Европе». Чалов – об игре за «Базель» 8
Чалов прокомментировал возвращение в ЦСКА 2
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:01
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +25046

    vladimir-7 1 час назад

    Если Базель не купит Чалова сейчас, то через год он будет стоить 10 миллионов евро.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2864

    acor94 > vladimir-7 57 минут назад

    А через два года можно будет урвать бесплатно свободного агента)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11