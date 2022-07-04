«Базель» надеется вернуть Чалова из ЦСКА: «Федор отлично интегрировался»

«Базель» рассчитывает вернуть нападающего Федора Чалова из ЦСКА.

«Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова. Но очевидно, что ситуация не из простых.

Федор отлично интегрировался, клуб и команда были бы счастливы, если бы он остался в Швейцарии, но, конечно, это вопрос, который должны урегулировать между собой два клуба.

Кстати, какого-то настоящего прощания с Федором пока так и не было».