«Базель» надеется вернуть Чалова из ЦСКА: «Федор отлично интегрировался»

«Базель» рассчитывает вернуть нападающего Федора Чалова из ЦСКА.
«Базель» и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова. Но очевидно, что ситуация не из простых.
Федор отлично интегрировался, клуб и команда были бы счастливы, если бы он остался в Швейцарии, но, конечно, это вопрос, который должны урегулировать между собой два клуба.
Кстати, какого-то настоящего прощания с Федором пока так и не было».
- В составе «Базеля» Чалов забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Контракт форварда с ЦСКА действует до 2024 года.
Источник: «РБ Спорт»