«Хорошо, что вообще заплатят». Мостовой – об уходе Тиля из «Спартака» за 5 миллионов

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба полузащитника Гуса Тиля.

Тиль уже прошел медосмотр для ПСВ.

«Спартак» продаст его за 5 миллионов евро.

«Я бы не назвал это провалом. Все это связано с той ситуацией, которая происходит в мире. То, что Гус Тиль не смог раскрыться, – вина Тедеско. Тиль ушел и стал одним из лучших в Чемпионате Голландии.

Сейчас такое время и рынок. Не стоит мечтать о больших трансферах. Хорошо, что вообще заплатят. Потеряли 13 миллионов? Раньше тоже теряли. 15 человек покупали и по десять пропадали. Тогда же все хорошо и замечательно были. Сейчас вообще просто мог взять и уйти», – сказал Мостовой.