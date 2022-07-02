«Помню, весь Казахстан шумел». Бабаян – о шутках про родство с Бабаевым

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал, как оказался в московском клубе и как над ним шутили из-за Романа Бабаева.

– Как вы оказались в ЦСКА?

– В январе 2021-го я попал на стажировку: полетел на сбор в Кампоамор. Тогда главным тренером был Виктор Гончаренко.

Я провeл с командой семь дней, познакомился со всеми. Меня пускали практически везде, не скрывали тактику, план подготовки, теорию. Я был впечатлeн, хороший опыт.

– Там и познакомились с руководством?

– Да, мы общались со всеми. По окончании стажировки меня попросили дать свою оценку, рассказать о плюсах и минусах, которые я заметил.

Мы сели и обо всeм поговорили с Романом Бабаевым. Там же был и Гончаренко, и фитнес-тренер – весь тренерский штаб.

– Болельщики заметили, что вы похожи на Бабаева. И шутили, что вы его родственник.

– Слышал об этом, да. Там даже какой-то видеомонтаж делали, мне отправляли. А Леша [Березуцкий] в каком-то интервью сказал, что мы взяли брата Бабаева.

Помню, весь Казахстан шумел. На самом деле, нас ничего не связывает, кроме профессиональной деятельности, так что это просто разговоры и не более того.

– В команде на эту тему шутили?

– Поначалу да, но это быстро забылось. Говорили, что я брат Бабаева или что Бабаев – это на самом деле Бабаян, который пригласил своего родственника.

Я к этому отношусь абсолютно нормально, тем более это неправда.