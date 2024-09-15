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    • Бабаян прокомментировал матч с «Кызыл-Жаром»: «Есть вопросы по отмененным голам»

    Бабаян прокомментировал матч с «Кызыл-Жаром»: «Есть вопросы по отмененным голам»

    Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал победу в матче 20-го тура КПЛ против «Кызылжара» (2:1).

    – Это был сложный матч в эмоциональном плане. Ребята из нашей национальной сборной присоединились к нам только за два дня до матча, в отличии от «Кызылжара», который прибыл с полной подготовкой за 10-11 дней. Мы провели всего две тренировки в полном составе. Конечно, мы владели преимуществом в матче, забили два мяча. Но есть вопросы по отмененным голам. Нужно будет их посмотреть. На наш взгляд, первый – это стопроцентный гол.

    Хотелось бы отметить, что «Кызылжар», как и в матче с «Тоболом», поставил по нашему игроку персонального футболиста. Пятый номер соперника двигался с Грипши. Во втором тайме мы этим воспользовались, когда уводили его на фланг, туда входил Эбонг, создавая численное преимущество за спиной у опорников.

    • «Астана» занимает 7-ю строчку в таблице Премьер-лиги.
    • За 20 туров столичный клуб набрал 24 очка.

    Источник: сообщество «Астаны» в социальной сети X

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    15.09.2024 10:19
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