«Я верю людям». Абаскаль объяснил, почему не испугался приехать в Россию

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как принимал решение о переезде в Россию.

— Почему вы не испугались приехать в Россию тренировать «Спартак»?

— Когда оценивается такая возможность, это не происходит быстро. У меня было время подумать. Я верю людям, верю в них. Я поговорил с людьми и понял, что люди хотят работать здесь. Я был полностью уверен в том, что тут будет безопасно работать и жить.

— Ваша семья прилетела в Москву с вами?

— Моя супруга скоро прилетит в Москву, будет со мной здесь. Она всегда следует за мной и поддерживает меня во всем. Моя семья была очень рада за меня и оценила переход в «Спартак» положительно. Вся моя семья поздравила меня с очередным шагом вперед в моей карьере.