«Я верю людям». Абаскаль объяснил, почему не испугался приехать в Россию

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как принимал решение о переезде в Россию.
— Почему вы не испугались приехать в Россию тренировать «Спартак»?
— Когда оценивается такая возможность, это не происходит быстро. У меня было время подумать. Я верю людям, верю в них. Я поговорил с людьми и понял, что люди хотят работать здесь. Я был полностью уверен в том, что тут будет безопасно работать и жить.
— Ваша семья прилетела в Москву с вами?
— Моя супруга скоро прилетит в Москву, будет со мной здесь. Она всегда следует за мной и поддерживает меня во всем. Моя семья была очень рада за меня и оценила переход в «Спартак» положительно. Вся моя семья поздравила меня с очередным шагом вперед в моей карьере.
- 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»