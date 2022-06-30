Абаскаль заявил, что готов страдать в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о том, готов ли он страдать в московском клубе.
– В каком значении? – спросил журналиста Абаскаль.
– Харкать кровью? – уточнил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.
– Если нужно будет страдать, будем страдать. Но надеюсь, таких моментов будет как можно меньше.
- 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова