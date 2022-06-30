Абаскаль заявил, что готов страдать в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о том, готов ли он страдать в московском клубе.

– В каком значении? – спросил журналиста Абаскаль.

– Харкать кровью? – уточнил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

– Если нужно будет страдать, будем страдать. Но надеюсь, таких моментов будет как можно меньше.