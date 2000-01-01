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Абаскаль заявил, что готов страдать в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о том, готов ли он страдать в московском клубе.

– В каком значении? – спросил журналиста Абаскаль.

– Харкать кровью? – уточнил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

– Если нужно будет страдать, будем страдать. Но надеюсь, таких моментов будет как можно меньше.

  • 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии3
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    Рейтинг: +19298

    derrik2000 1 час назад

    За такое БАБЛИЩЕ?
    Страдалец, мля...

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    Рейтинг: +16184

    ilichkadr 1 час назад

    Всё ясно... на все вопросы - КУ.

    0
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    Рейтинг: +1094

    fakeid 1 час назад

    ы.

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