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Абаскаль назвал два русских слова, которые он выучил

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о русском языке.

– Будете ли вы пробовать учить русский язык и разговаривать на нем?

– Коммуникация очень важна в нашей работе. Люди могут просто неправильно тебя понять, и коммуникация нарушится. Такого быть не должно. Очень важно доносить информацию до каждого игрока правильно.

На данный момент тренировки у нас проходят на английском. С тем трафиком, который есть в Москве, первые слова, которые я выучил, – это «направо» и «налево». Эти слова каждый раз произносит навигатор.

  • 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3567

    Беспонтий 1 час назад

    напомнило анекдот про первого коммерческого космонавта на станции мир

    "- Вы, наверное, выучили русский язык, чтобы общаться с коллегами по станции?
    - Нет, конечно. Я выучил всего несколько фраз на русском языке.
    - О, это интересно! А какие именно?
    - Сейчас... "ЗдрафствУйте", "ДосвиданЯ", "Руки на х*й убрал!"..."

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    Рейтинг: +46

    Бомжи - гомосеки > Беспонтий 1 час назад

    там было еще: ".., сейчас въ..е..бу!"

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