Абаскаль назвал два русских слова, которые он выучил

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о русском языке.

– Будете ли вы пробовать учить русский язык и разговаривать на нем?

– Коммуникация очень важна в нашей работе. Люди могут просто неправильно тебя понять, и коммуникация нарушится. Такого быть не должно. Очень важно доносить информацию до каждого игрока правильно.

На данный момент тренировки у нас проходят на английском. С тем трафиком, который есть в Москве, первые слова, которые я выучил, – это «направо» и «налево». Эти слова каждый раз произносит навигатор.