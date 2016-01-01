Абаскаль назвал два русских слова, которые он выучил

напомнило анекдот про первого коммерческого космонавта на станции мир
"- Вы, наверное, выучили русский язык, чтобы общаться с коллегами по станции?
- Нет, конечно. Я выучил всего несколько фраз на русском языке.
- О, это интересно! А какие именно?
- Сейчас... "ЗдрафствУйте", "ДосвиданЯ", "Руки на х*й убрал!"..."
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о русском языке.
– Будете ли вы пробовать учить русский язык и разговаривать на нем?
– Коммуникация очень важна в нашей работе. Люди могут просто неправильно тебя понять, и коммуникация нарушится. Такого быть не должно. Очень важно доносить информацию до каждого игрока правильно.
На данный момент тренировки у нас проходят на английском. С тем трафиком, который есть в Москве, первые слова, которые я выучил, – это «направо» и «налево». Эти слова каждый раз произносит навигатор.
- 33-летний Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
- Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.