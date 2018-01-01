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Точилин будет главным тренером «Сочи» из-за отсутствия лицензии Pro у Гаранина («Чемпионат»)

Стало известно, кто будет назначен главным тренером «Сочи».

Клуб выбрал Александра Точилина, который уже возглавлял команду с 2018 по 2019 год.

«Точилин формально займет пост главного тренера из-за отсутствия лицензии Pro у Вадима Гаранина», – сообщил источник «Чемпионата».

  • «Сочи» в прошедшем сезоне впервые в истории стал серебряным призером РПЛ.
  • Гаранин и Точилин сменили во главе команды Владимира Федотова, ушедшего в ЦСКА.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +336

    кaстрюлька 14 секунд назад

    Хоровод бомжей вокруг мусорного бака

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