Точилин будет главным тренером «Сочи» из-за отсутствия лицензии Pro у Гаранина («Чемпионат»)

Стало известно, кто будет назначен главным тренером «Сочи».

Клуб выбрал Александра Точилина, который уже возглавлял команду с 2018 по 2019 год.

«Точилин формально займет пост главного тренера из-за отсутствия лицензии Pro у Вадима Гаранина», – сообщил источник «Чемпионата».

«Сочи» в прошедшем сезоне впервые в истории стал серебряным призером РПЛ.

Гаранин и Точилин сменили во главе команды Владимира Федотова, ушедшего в ЦСКА.

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