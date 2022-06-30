«Коринтианс» объявил об аренде Алберто из «Зенита»

«Коринтианс» подтвердил переход нападающего «Зенита» Юри Алберто.
Бразильский клуб арендовал 21-летнего футболиста на один сезон без опции выкупа.
Официальная презентация новичка запланирована на 7 июля.
Это встречная аренда. В обмен на Алберто из «Коринтианса» в «Зенит» перешли вратарь Иван и атакующий полузащитник Густаво Мантуан.
- «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
- Сообщалось, что форвард не смог вернуться в Россию из-за семьи.
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Источник: сайт «Коринтианса»