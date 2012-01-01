Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
3 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?

«Коринтианс» объявил об аренде Алберто из «Зенита»

«Коринтианс» подтвердил переход нападающего «Зенита» Юри Алберто.

Бразильский клуб арендовал 21-летнего футболиста на один сезон без опции выкупа.

Официальная презентация новичка запланирована на 7 июля.

Это встречная аренда. В обмен на Алберто из «Коринтианса» в «Зенит» перешли вратарь Иван и атакующий полузащитник Густаво Мантуан.

  • «Зенит» купил Алберто в январе за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
  • Сообщалось, что форвард не смог вернуться в Россию из-за семьи.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«До скорой встречи»: Юри Алберто попрощался с «Зенитом» 2
Медведев объяснил, почему «Зенит» согласился на обмен Алберто на двух игроков «Коринтианса» 5
«Зенит» сможет выкупить Ивана и Мантуана. У «Коринтианса» нет права выкупа Алберто 3
Источник: сайт «Коринтианса»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:25
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +290

    Slavan62 8 минут назад

    Во какие рокировки!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11