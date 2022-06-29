Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не подписал Дзюбу

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на информацию об интересе венгерского клуба к Артему Дзюбе и Магомеду Оздоеву. Оба игрока ушли из «Зенита» и на данный момент находятся в статусе свободных агентов.

– Много пишут и о Дзюбе, и о Магомеде Оздоеве, и о других футболистах, которые ассоциируются со мной – это понятно, но ни с кем из них мы не говорили. Артема, например, не рассматривали, потому что у нас укомплектована позиция центрфорварда. Когда такой игрок, как Дзюба, свободен, то возникает много слухов. Но они часто оказываются ложными.

– В чем природа подобных разговоров?

– При мне Артем и Магомед были ключевыми футболистами в сборной, поэтому журналисты и сообщают об интересе «Ференцвароша» к ним. Но если нам кто-то нужен, то официально ведем переговоры. Никаких секретов нет.

Сегодня появилась информация, что Дзюба и Оздоев могут перейти в «Галатасарай».

Турецкий клуб занял 13-е место в прошедшем сезоне чемпионата Турции.

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