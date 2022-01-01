Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника
3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не подписал Дзюбу

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на информацию об интересе венгерского клуба к Артему Дзюбе и Магомеду Оздоеву. Оба игрока ушли из «Зенита» и на данный момент находятся в статусе свободных агентов.

– Много пишут и о Дзюбе, и о Магомеде Оздоеве, и о других футболистах, которые ассоциируются со мной – это понятно, но ни с кем из них мы не говорили. Артема, например, не рассматривали, потому что у нас укомплектована позиция центрфорварда. Когда такой игрок, как Дзюба, свободен, то возникает много слухов. Но они часто оказываются ложными.

– В чем природа подобных разговоров?

– При мне Артем и Магомед были ключевыми футболистами в сборной, поэтому журналисты и сообщают об интересе «Ференцвароша» к ним. Но если нам кто-то нужен, то официально ведем переговоры. Никаких секретов нет.

  • Сегодня появилась информация, что Дзюба и Оздоев могут перейти в «Галатасарай».
  • Турецкий клуб занял 13-е место в прошедшем сезоне чемпионата Турции.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Товарищеский матч. «Ференцварош» Черчесова разгромил «Лудогорец». Венгры готовятся к Лиге чемпионов
Черчесов отреагировал на слухи о Дзюбе в «Ференцвароше» 1
Экс-спартаковец Акмурзин может стать соперником Черчесова по Лиге чемпионов
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:34
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +2673

    Радио1000шумеров 26 минут назад

    Черчесов : "Мне с этим законтаченым даже здороваться западло"

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +338

    Феникс 28 1 час назад

    Заголовок статьи ----Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не подписал Дзюбу
    А далее Черчесов говорит что и не собирались подписывать.
    Бомбардьё вы че пихаете ?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11