Дасаев высказался о новом вратаре «Зенита» Иване

зачем его вообще спрашивают да ещё о бразильском вратаре который не сыграл ни одного матча в бразильской серии А
Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался вратаре «Коринтианса» Иване, который перейдет в «Зенит».
«Давно не слежу за бразильской школой. Трудно сказать лучше ли она нашей. Но было бы лучше, чтобы в «Зените» в воротах играли россияне», – сказал Дасаев.
- Иван перейдет в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды вместе с Густаво Мантуаном.
- В обратном направлении проследует Юри Алберто.
- 24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное