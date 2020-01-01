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Дасаев высказался о новом вратаре «Зенита» Иване

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался вратаре «Коринтианса» Иване, который перейдет в «Зенит».

«Давно не слежу за бразильской школой. Трудно сказать лучше ли она нашей. Но было бы лучше, чтобы в «Зените» в воротах играли россияне», – сказал Дасаев.

  • Иван перейдет в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды вместе с Густаво Мантуаном.
  • В обратном направлении проследует Юри Алберто.
  • 24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +17014

    Garrincha58 11 минут назад

    зачем его вообще спрашивают да ещё о бразильском вратаре который не сыграл ни одного матча в бразильской серии А

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    Рейтинг: +2842

    acor94 40 минут назад

    Из рубрики, не смотрел, но осуждаю.

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    Рейтинг: +5700

    Давид59 1 час назад

    Отвечу Дасаеву. Зенит и не стремился ставить в ворота иностранца. Было желание купить Лантратова. Или Сафонова. Ситуацию создал Альберто.

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