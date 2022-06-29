Дасаев высказался о новом вратаре «Зенита» Иване

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался вратаре «Коринтианса» Иване, который перейдет в «Зенит».

«Давно не слежу за бразильской школой. Трудно сказать лучше ли она нашей. Но было бы лучше, чтобы в «Зените» в воротах играли россияне», – сказал Дасаев.

Иван перейдет в «Зенит» из «Коринтианса» на правах аренды вместе с Густаво Мантуаном.

В обратном направлении проследует Юри Алберто.

24-летний Иван стоит 2,5 миллиона евро. В сезоне Серии А он не провел ни матча.

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