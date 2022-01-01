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«Зашкаливающее количество крутости». ЦСКА выложил фото Акинфеева с Щербаковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова накануне посетила базу ЦСКА. Пресс-служба москвичей сфотографировала ее с капитаном команды Игорем Акинфеевым.

«Осторожно, зашкаливающее количество крутости и мастерства на фото», – подписала кадр РПЛ.

  • Футболисты ЦСКА проиграли фигуристкам в футбол.
  • Фигуристки посетят сегодняшний матч Кубка PARI Премьер между ЦСКА и «Зенитом».
  • Сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: телеграм-канал РПЛ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14623

    NewLife 1 час назад

    Кто не знает, подумает, что с дочкой))

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    Рейтинг: +12924

    playsh > NewLife 1 час назад

    Я бы сказал, с внучкой.

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    Рейтинг: +16180

    ilichkadr > playsh 39 минут назад

    Не, Саша на внучку Анюта не тянет, чай уже 18 лет. А вот в дочки 36-ти летнему Игорьку в самый раз!

    1
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