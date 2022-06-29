«Зашкаливающее количество крутости». ЦСКА выложил фото Акинфеева с Щербаковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова накануне посетила базу ЦСКА. Пресс-служба москвичей сфотографировала ее с капитаном команды Игорем Акинфеевым.

«Осторожно, зашкаливающее количество крутости и мастерства на фото», – подписала кадр РПЛ.

Футболисты ЦСКА проиграли фигуристкам в футбол.

Фигуристки посетят сегодняшний матч Кубка PARI Премьер между ЦСКА и «Зенитом».

Сезон РПЛ стартует 15 июля.

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