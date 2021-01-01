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«Ювентус» назвал игрока «Челси», которого готов принять в сделку по де Лигту

«Ювентус» допускает продажу защитника Матейса де Лигта в «Челси».

Туринцы готовы включить в сделку полузащитника англичан Кристиана Пулишича. «Челси» готов отпустить в Турин и форварда Тимо Вернера, но американец «Ювентусу» более интересен.

  • На нидерландца также претендует «Манчестер Юнайтед».
  • Де Лигт в минувшем сезоне Серии А провел 30 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.
  • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

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Источник: Daily Mail

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