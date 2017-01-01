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Де Лигт – главная трансферная цель «МЮ» среди защитников. Отступные – 125 миллионов

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить центр обороны во время летнего трансферного окна.

Главная цель клуба среди защитников – Матейс де Лигт из «Ювентуса».

Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хорошо знает 22-летнего голландца по совместной работе в «Аяксе».

Этим летом у футболиста начнет действовать сумма выкупа в размере 125 миллионов евро.

  • Де Лигт в минувшем сезоне Серии А провел 30 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.
  • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.
  • Он выступает за «Ювентус» с 2019 года.

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Источник: твиттер Николо Скиры

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