Де Лигт – главная трансферная цель «МЮ» среди защитников. Отступные – 125 миллионов

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить центр обороны во время летнего трансферного окна.

Главная цель клуба среди защитников – Матейс де Лигт из «Ювентуса».

Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хорошо знает 22-летнего голландца по совместной работе в «Аяксе».

Этим летом у футболиста начнет действовать сумма выкупа в размере 125 миллионов евро.