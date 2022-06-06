Де Лигт – главная трансферная цель «МЮ» среди защитников. Отступные – 125 миллионов

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить центр обороны во время летнего трансферного окна.
Главная цель клуба среди защитников – Матейс де Лигт из «Ювентуса».
Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хорошо знает 22-летнего голландца по совместной работе в «Аяксе».
Этим летом у футболиста начнет действовать сумма выкупа в размере 125 миллионов евро.
- Де Лигт в минувшем сезоне Серии А провел 30 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.
- Его контракт с клубом истекает в 2024 году.
- Он выступает за «Ювентус» с 2019 года.
Источник: твиттер Николо Скиры