Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
2 Тест: угадай футболиста по ногам
Тест: угадай футболиста по ногам
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

«Россию отовсюду выгнали, а мы только шутим». Мостовой – о шутке «Спартака» про Ларссона

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал шутку «Спартака» над нападающим Джорданом Ларссоном.

«Джордан Ларссон. Агент 007. 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007!» – попрощался с футболистом московский клуб.

«Сейчас время шуток. Я бы не сказал, что это красиво или некрасиво. Сейчас просто время такое. Главное, чтобы не превратились в футбольную нацию шуток со всем этим. Отовсюду выгнали и заблокировали, а мы сейчас только и будем, что шутить друг над другом. Это всe хорошо, но меру надо знать.

Матч «Динамо» с блогерами — это здорово, но давайте все будем так играть. В Европе этим не занимаются, там кубки выигрывают. Надо разделять немного. В нормальной форме шутить можно. Жалко, что мы в такое время живeм», — сказал Мостовой.

  • «Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.
  • Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.
  • С апреля он выступал за АИК.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Не думаю, что у нас есть столько денег». Президент АИКа – о подписании Ларссона 1
«Гаденыш. Мне всегда его рожа не нравилась». Червиченко – о Ларссоне 9
«Спартак» – Ларссону: «0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон, агент 007» 23
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:51
Комментарии10
...
  • ...
    Рейтинг: +1031

    Soccerdealer63 28 минут назад

    «Россию отовсюду выгнали, а мы только шутим»
    Боюсь, что... ТАК было бы ещё хорошо... К сожалению, всё на самом деле кратно хуже:
    мы, УВЫ, не "шутим"", а ... поливаем и поливаемся смертельным огнём не Украине в рамках "СВО"....(тысячи или десятки тысяч смертей, миллионы беженцев) И только потом уже нас "отовсюду выгнали"...
    Какие тут нах "шутки", какой уж тут "футбол"...
    И "огонёк", похоже, только разгорается.....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +241

    kostilio 28 минут назад

    время действительно ужасное ))) и видимо надолго

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10766

    Алексей З 37 минут назад

    Эх Саша, начал хорошо, а потом понёс какую-то белиберду.
    Прямо , как Денисов, сказать "очкуешь", тогда не стоит и начинать.
    Не время шуток когда невинных убивают, когда 200-х и 300-х ежедневно везут.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1031

    Soccerdealer63 > Алексей З 34 минуты назад

    Точно!)+

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +141

    гууд 46 минут назад

    едь туда где стоит твоя статуя! А как ты знаешь у татуи нету *у*!!!!
    в твоем случаи яиц!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +539

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Был ссыклом им и останешься

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3996

    ziborock 1 час назад

    Шурик, можешь поплакать или стать на колени и покаяться!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2887

    FRZZ 1 час назад

    Мостовой прав, он понимает ситуацию. Это даже не шутки а невежество, глупость не понимать или не хотеть понимать своего идиотского положения.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +600

    чаппай 1 час назад

    Ссыкливый терпила

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +329

    Феникс 28 1 час назад

    а мы только шутим====А чо еще вам остается...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11