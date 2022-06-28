«Россию отовсюду выгнали, а мы только шутим». Мостовой – о шутке «Спартака» про Ларссона

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал шутку «Спартака» над нападающим Джорданом Ларссоном.

«Джордан Ларссон. Агент 007. 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007!» – попрощался с футболистом московский клуб.

«Сейчас время шуток. Я бы не сказал, что это красиво или некрасиво. Сейчас просто время такое. Главное, чтобы не превратились в футбольную нацию шуток со всем этим. Отовсюду выгнали и заблокировали, а мы сейчас только и будем, что шутить друг над другом. Это всe хорошо, но меру надо знать.

Матч «Динамо» с блогерами — это здорово, но давайте все будем так играть. В Европе этим не занимаются, там кубки выигрывают. Надо разделять немного. В нормальной форме шутить можно. Жалко, что мы в такое время живeм», — сказал Мостовой.

«Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.

Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.

С апреля он выступал за АИК.

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