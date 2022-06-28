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  • «Россию отовсюду выгнали, а мы только шутим». Мостовой – о шутке «Спартака» про Ларссона

«Россию отовсюду выгнали, а мы только шутим». Мостовой – о шутке «Спартака» про Ларссона

28 июня 2022, 21:51
17

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал шутку «Спартака» над нападающим Джорданом Ларссоном.

«Джордан Ларссон. Агент 007. 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007!» – попрощался с футболистом московский клуб.

«Сейчас время шуток. Я бы не сказал, что это красиво или некрасиво. Сейчас просто время такое. Главное, чтобы не превратились в футбольную нацию шуток со всем этим. Отовсюду выгнали и заблокировали, а мы сейчас только и будем, что шутить друг над другом. Это всe хорошо, но меру надо знать.

Матч «Динамо» с блогерами — это здорово, но давайте все будем так играть. В Европе этим не занимаются, там кубки выигрывают. Надо разделять немного. В нормальной форме шутить можно. Жалко, что мы в такое время живeм», — сказал Мостовой.

  • «Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.
  • Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.
  • С апреля он выступал за АИК.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Ларссон Джордан Мостовой Александр
Комментарии (17)
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ziborock
1656443459
Шурик, можешь поплакать или стать на колени и покаяться!
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SpartakMoskwa
1656444301
Был ссыклом им и останешься
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гууд
1656445225
едь туда где стоит твоя статуя! А как ты знаешь у татуи нету *у*!!!! в твоем случаи яиц!!!
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kostilio
1656446302
время действительно ужасное ))) и видимо надолго
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Soccerdealer63
1656446309
«Россию отовсюду выгнали, а мы только шутим» Боюсь, что... ТАК было бы ещё хорошо... К сожалению, всё на самом деле кратно хуже: мы, УВЫ, не "шутим"", а ... поливаем и поливаемся смертельным огнём не Украине в рамках "СВО"....(тысячи или десятки тысяч смертей, миллионы беженцев) И только потом уже нас "отовсюду выгнали"... Какие тут нах "шутки", какой уж тут "футбол"... И "огонёк", похоже, только разгорается.....
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R_a_i_n
1656448337
Ты ещё прощения попроси.
Ответить
VVM1964
1656453128
«Россию отовсюду выгнали, а мы только шутим» ... Есть другое предложение ? - озвучь, может напугаешь ежа голой жопой !!!
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Enter2006
1656489331
Я надеюсь только на одно, что руководство России наконец поняло что мы не обязаны служить сырьевым придатком для всего мира. Китай 30 лет назад был деревней, а сейчас? Может наконец дошло и до нашего руководства что мы можем лучше жить чем шейхи в арабских эмиратах, тк у нас есть всё. Но время покажет...
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