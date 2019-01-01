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«Спартак» – Ларссону: «0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон, агент 007»

«Спартак» в шуточной форме попрощался с нападающим Джорданом Ларссоном.

Сегодня стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Джордан Ларссон. Агент 007. 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007!» – говорится в публикации клуба.

  • «Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.
  • Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.
  • С апреля он выступал за АИК.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14131

    Fusballer 4 минуты назад

    Один сезон он провёл очень хороший. Но потом расслабился. Причём задолго до начала спецоперации.

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    Рейтинг: +8338

    R_a_i_n 7 минут назад

    Это начало. За год-полтора остальные разбегутся.

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    Рейтинг: +1236

    Toomans 16 минут назад

    Знатно потроллили))Так их. Если крысы бегут с корабля, то и звать их крысами.

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