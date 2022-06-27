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  • «Спартак» – Ларссону: «0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон, агент 007»

«Спартак» – Ларссону: «0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон, агент 007»

27 июня 2022, 21:45
21

«Спартак» в шуточной форме попрощался с нападающим Джорданом Ларссоном.

Сегодня стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Джордан Ларссон. Агент 007. 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007!» – говорится в публикации клуба.

  • «Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.
  • Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.
  • С апреля он выступал за АИК.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (21)
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Toomans
1656356472
Знатно потроллили))Так их. Если крысы бегут с корабля, то и звать их крысами.
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Fusballer
1656357172
Один сезон он провёл очень хороший. Но потом расслабился. Причём задолго до начала спецоперации.
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Andrew01
1656357865
Зарема теперь без подарков?))))
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derrik2000
1656358174
Ещё один пример того, что на детях талантов природа отдыхает. Это вам не Хенрик Ларссон. Бешеная башкирка, видать, этой пословицы не знала.
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вальтер79
1656358725
тонко затролили легенду )))))))
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Plyash
1656358882
Однако тебе,чушка,до уровня своего папы,как футболиста,никогда не добраться.Играй в гейропе...
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Stavr007
1656359568
блин, как же он справится с таким троллингом... сами себя получается затроллили, платили космические деньги и теперь отпустили свободным агентом на год раньше, пхахах
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Дядя Серёжа
1656379968
ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦА...
Ответить
ilichkadr
1656394392
Неужели в пресс-службе кто-то появился с мозгами? Ну, наконец-то!
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mahan
1656400244
Больше о нём и не услышим, кому нужен такой игрок, только в РПЛ. Или папа куда-нибудь протащит как уже было.
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