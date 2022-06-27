«Спартак» – Ларссону: «0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон, агент 007»

«Спартак» в шуточной форме попрощался с нападающим Джорданом Ларссоном.

Сегодня стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Джордан Ларссон. Агент 007. 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007!» – говорится в публикации клуба.

«Спартак» купил Ларссона в августе 2019 года за 4 миллиона евро.

Форвард провел 83 матча, забил 27 голов и сделал 9 ассистов.

С апреля он выступал за АИК.

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