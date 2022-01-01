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«Химки» не хотят продавать Лантратова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о будущем голкипера команды Ильи Лантратова.

«Лантратов остается игроком «Химок». Если будут предложения – рассмотрим. Нам важно, чтобы Илья был первым номером. Это наше условие.

Ни одного предложения у нас нет. Но мы не заинтересованы в продаже Лантратова. Это ошибочное мнение», – сказал Терюшков.

  • В прошедшем сезоне Лантратов пропустил 48 голов в 33 матчах.
  • Сообщалось, что «Зенит» решил не покупать его из-за инцидента с болбоем.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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