Пике выбил телефон из рук журналиста, спрашивавшего его про отношения с Шакирой

Испанский журналист Хорди Мартин пострадал от действий защитника «Барселоны» Жерара Пике.

Футболист выбил телефон из рук корреспондента. Инцидент произошел в аэропорту каталонской столицы.

Журналист был очень настойчив и преследовал Пике, а также его детей.

Мартин спрашивал у 35-летнего испанца про его отношения с бывшей женой Шакирой.

В прошлом сезоне Пике забил 3 гола в 39 матчах.

Его контракт с «Барсой» действует еще 2 года.

Шакира объявила о расставании с Жераром в начале июня.

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