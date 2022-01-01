Пике выбил телефон из рук журналиста, спрашивавшего его про отношения с Шакирой

таких журнашлюх надо 3.14здить прямо в носопырку
Испанский журналист Хорди Мартин пострадал от действий защитника «Барселоны» Жерара Пике.
Футболист выбил телефон из рук корреспондента. Инцидент произошел в аэропорту каталонской столицы.
Журналист был очень настойчив и преследовал Пике, а также его детей.
Мартин спрашивал у 35-летнего испанца про его отношения с бывшей женой Шакирой.
- В прошлом сезоне Пике забил 3 гола в 39 матчах.
- Его контракт с «Барсой» действует еще 2 года.
- Шакира объявила о расставании с Жераром в начале июня.
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