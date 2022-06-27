Товарищеский матч. «Ахмат» забил девять голов «Зениту» из Пензы

В Саранске состоялся товарищеский матч между «Ахматом» и пензенским «Зенитом».

Грозненцы разгромили соперника со счетом 9:1, хотя после первого тайма вели только 3:0.

Товарищеский матч

Ахмат (Грозный) – Зенит (Пенза) – 9:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Швец, 14; 2:0 – Ильин, 34; 3:0 – Олейников, 45; 4:0 – Алиев, 66; 5:0 – Олейников, 69; 5:1 – Купцов, 83; 6:1 – Иналкаев, 85; 7:1 – Алиев, 88; 8:1 – Умаев, 110; 9:1 – Умаев, 115.

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